張家朗奧運金牌｜黃傑龍再贈$10萬金卡︰唔夠話我知隨時加

【巴黎奧運／張家朗／江旻憓／何詩蓓／優惠】巴黎奧運港隊截至今早（30日）憑張家朗、江旻憓及何詩蓓，勇奪兩金一銅佳績，全城歡騰。敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍下午公布，翻查記錄發現上屆奧運贈送予張家朗的金卡，增值額已花得「八八九九」，因此將再增值10萬元，更揚言「唔夠話我知隨時加。」



東瀛遊亦公布，出戰奧運的35名港隊成員，可全年免費入住日本沖繩的「逸の彩ホテル溫泉酒店」。



叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍。（資料圖片）

黃傑龍上屆奧運送張家朗及何詩蓓價值$18萬金卡

香港女飛魚何詩蓓及劍神張家朗，於上屆東京奧運會奪得佳績。當時敘福樓集團主席兼行政總裁、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍，向他們贈送兩張金卡，合共包括價值18萬元的消費額，可在旗下的品牌，包括牛角等店使用。

黃傑龍為張家朗的金片再增值10萬元。（牛角FB圖片）

黃傑龍發現張家朗金卡將花光︰你畀面食我哋梗係繼續送

黃傑龍今午在社交平台表示，翻查張家朗的消費記錄，發現當時充值的10萬元，已差不多花光，因此將會再增值10萬元，更揚言「唔夠話我知隨時加」。他又指，由於江旻憓是素食者，因此可能向她贈送旗下品牌溫野菜的相關獎品。

頭先我叫同事查返個紀錄，原來三年來佢都食咗近8899（萬），咁就得啦，你畀面食我哋梗係繼續送，暫時送多$100,000先，唔夠話我知隨時加。 敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍

東瀛遊公布，35名港隊成員可全年免費入住日本沖繩的「逸の彩ホテル溫泉酒店」。（資料圖片）

逸の彩ホテル溫泉酒店。（網上圖片）

東瀛遊︰35名港隊成員全年免費入住旗下沖繩溫泉酒店

東瀛遊亦公布，出戰巴黎奧運的35名港隊成員，可全年免費入住日本沖繩一間酒店，為東瀛遊旗下的「逸の彩ホテル溫泉酒店」，讓他們在賽後可享受輕鬆度假之旅。東瀛遊主席袁文英鼓勵說︰「每一位出戰的運動員表現出來的香港精神，不論輸贏，都是我們心中的第一。」