張家朗奧運金牌｜商戶優惠　外賣平台減$30　Pizza Hut免費加菠蘿

【巴黎奧運／張家朗／江旻憓／何詩蓓／優惠】巴黎奧運港隊截至今早（30日）憑張家朗、江旻憓及何詩蓓，勇奪兩金一銅佳績，全城歡騰，零售及餐飲業界紛紛推出優惠慶祝，下文將列出相關優惠。



．Pizza Hut︰任何必勝批免費加菠蘿

．牛角︰贈送啤酒／汽水優惠

．吉野家︰App會員1分換金菇牛肉卷

．肯德基︰經典葡撻優惠價6元

．鮮芋仙︰買兩款正價甜品飲品獲8折

．壽司郎︰戶戶送買滿200元輸入優惠碼減50元

．鴻福堂︰指定系列買一送一

．彩豐︰網店買旗下正價貨品滿100元獲88折

．百佳︰購物免費換領珍珍薯圈紫菜味一包

．Keeta︰優惠券買滿150元減30元

．foodpanda︰優惠券買滿150元減30元

（持續更新）



（Pizza Hut Hong Kong & Macao FB圖片）

Pizza Hut︰任何必勝批免費加菠蘿

劍神張家朗決賽對戰意大利選手，惟比賽末段出現三次爭議性判決。其後意大利劍擊聯盟向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（ IOC）提出抗議，稱金牌戰出現不可接受的裁決。

Pizza Hut今日在社交平台公布，由即日6點至7月31日，全線餐廳分店堂食任何必勝批，均可免費加菠蘿配料乙份。帖文更指︰「識食嘅你梗係揀意式風情再加菠蘿，又或者夏威夷風情加菠蘿。」此外，Pizza Hut昨日亦公布，任何套餐均可升級至啤酒套餐。

牛角延長兩日贈送酒水 老闆黃傑龍︰隨時連飲17日

叙福樓主席及行政總裁黃傑龍周日（28日）曾宣布，為慶祝港隊奪得獎牌，旗下品牌包括牛角、牛角Buffet、牛涮鍋MMC及溫野菜等，向每名顧客贈送啤酒或汽水一杯。他在今早再公布，該優惠起碼延續至明日（30日），更可能再會加碼。

黃傑龍表示，有顧客於今日查詢港隊再奪兩面獎牌，優惠是否延長兩日，他說︰「呢啲開心嘢唔通仲走去計吓成本先咩。你話點就點啦梗係，所以係兩日，當然係兩日，其實應該唔止兩日，因為呢兩日我哋都未飲得完香港隊又會攞牌，隨時連飲17日啊。」

（百佳超級市場FB圖片）

百佳︰購物免費換領珍珍薯圈紫菜味一包

百佳超級市場繼周日推出網購89折優惠後，今日在社交平台宣布，為慶祝港隊奪得佳績，只要讚好百佳的Facebook，並留言「恭喜港隊」，即可獲得優惠券，名額共2,000個。顧客憑券買任何產品，即可免費換領珍珍薯圈紫菜味一包，優惠期至8月5日。

Keeta及foodpanda︰優惠券買滿150元減30元

外賣平台Keeta於周日曾派發優惠券，買滿150元減30元。Keeta今日再在社交平台宣布，為繼續全力撐香港運動員，再一次派發相同的優惠券。用戶只要在App主頁的上方，點擊進入專屬活動頁面，便可直接領取優惠券。

外賣平台foodpanda亦在社交平台宣布，為希望港隊再創佳績，用戶只要買滿150元，輸入優惠碼「TEAMHK」即減30元。

吉野家︰App會員1分換金菇牛肉卷

香港吉野家今日在社交平台公布，慶祝港隊奪得佳績，鹽燒和牛丼配飲品一日限定只售71元。而App會員只需憑1個積分，便換領原價25分的金菇牛肉卷一張，名額共1,000個。

（肯德基FB圖片）

肯德基︰經典葡撻優惠價6元

肯德基繼周日推出6元葡撻優惠後，今日在社交平台公布，為慶祝港隊的佳績，今日再推出相同的限時優惠，顧客單買1件經典葡撻只需6元。但只適用於櫃枱落單，以及不可與其他優惠同時使用。

（鮮芋仙香港FB圖片）

鮮芋仙︰買兩款正價甜品飲品獲8折

鮮芋仙香港今日在社交平台表示，為繼續幫港隊打氣，推出一日限定優惠。顧客只要購買兩款或以上正價飲品或甜品，便可享8折。但優惠只限門市外賣自取，亦不適用於家庭號系列、加購食材、迷你系列及BT21主題。至於額外加購配料則以正價計算。

（彩豐FB圖片）

彩豐︰網店買旗下正價貨品滿100元獲88折

本地護理品牌彩豐今日在社交平台公布，為慶祝港隊再奪獎牌，由即日起至7月31日，顧客於彩豐網店，購買彩豐旗下品牌產品滿100元，可享正價88折。但優惠不包括衛生囗罩及箱購，優惠期間不會派發任何贈品，亦不能與其他現金券一同使用。

（香港壽司郎FB圖片）

壽司郎︰戶戶送買滿200元輸入優惠碼減50元

香港壽司郎今日在社交平台公布，為一同向港隊加油，推出限定優惠。由7月29日至8月11日，在戶戶送落單，不論外送或外賣自取，只要買滿200元，輸入優惠碼「SUSHIJUL50」，即可減50元。不過名額只得2,000個，先到先得。

（鴻福堂FB圖片）

鴻福堂︰指定系列買一送一優惠

鴻福堂今日在社交平台公布，為祝賀港隊取得佳績，周二及周三（7月30日及31日），顧客在全線分店正價購買鮮製涼茶系列、龜苓膏系列及自家湯系列，可享買一送優惠。而贈送的產品只適用於同系列同價值的產品，不可與其他優惠及禮券同時使用。