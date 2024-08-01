工展會購物節明開鑼　慶港隊奧運佳績首日免費入場、增派福袋

香港中華廠商聯合會主辦第四屆工展會購物節將於明日（2日）開鑼，設有超過250個攤位，有多個以推廣價發售的產品，包括1元臘腸、50元鮑魚，以及以少於700元購買七瓶紅、白酒套裝，名額有限。而為慶祝港隊奧運取得佳績，廠商會更加推首日免費入場、增派福袋等。展覽今年首次取得酒牌，設置以酒為主題的區域，有首次參展的負責人指，擔心北上消費會影響人流，但工展會活動為港人熟悉，冀市民「抽一天支持香港品牌」。



廠商會副會長莊家彬表示，慶祝港隊奧運取得佳績，首日入場免費、福袋數量加碼至180個。（黃浩謙攝）

期望吸引6萬人次 香港品牌是信心保證

廠商會副會長莊家彬表示，因港隊健兒在巴黎奧運勇奪佳績，廠商會再推出加碼優惠，開幕當天公眾免費入場、免費福袋數量加倍，每日首180名入場人士可獲價值190元的福袋。

莊預計四日展覽將吸引6萬人次、6000萬銷售額。展覽位於亞洲博覽館，他指位置在機場旁邊、亦接近港珠澳大橋口，方便內地旅客到訪。今年亦有加強於內地進行宣傳，安排內地旅行團到訪，及有國際機場贊助50張免費門票抽獎，吸引更多市民前來。他同意北上消費盛行確會對展覽人流有少許影響，但他認為展覽主要銷售香港品牌，而此對不少香港市民來說都是信心保證。

設酒類主題區 商戶盼港人支持香港品牌

購物節今年的酒類主題區名為「Chill飲Chill食區」，每天均安排獲獎調酒師駐場，亦安排酒商、佐酒小食商戶擺檔。

有參展商擔心市民北上消費影響人流 冀港人撐本地品牌

售賣蜂蜜酒、梅酒的哲香港有限公司是位於主題區的商戶之一，負責人何小姐是首次參展，但曾參與美食博覽，該次銷售額達6位數，她坦言希望今次有接近的銷售額已經滿足。被問及港人北上消費會否影響人流，她表示當然擔心，但盼工展會展覽作為港人熟悉的活動，能吸引大眾前來，「希望大家北上消費之餘，抽一天支持香港品牌」。

哲香港有限公司何小姐盼公眾北上消費之餘，抽一天支持香港品牌。（黃浩謙攝）

美亞食品貿易有限公司亦位於主題區內，售賣風乾火腿及其他肉類產品。總經理林小姐稱是第一次參加工展會展覽，認為大會設立主題區是一大賣點，能為攤位帶動人流。她指並不擔心銷情，認為只要做好自己，「平靚正就會有人支持」。

參展商：不期望人流「爆棚」

鮑魚罐頭品牌澳寶牌今年推出20個鮑魚套餐組合，產品價格為市面售價一半。品牌推出多種創新鮑魚口味，包括法式龍蝦湯、麻辣口味等。攤位負責人李先生稱雖不期望人流「爆棚」，但有信心憑著多元化的口味、優惠價格吸引客人。對於北上會否影響生意，李先生直言不擔心，因罐頭鮑魚較重，未必會選擇北上購買，且品牌能貼合港人口味。

盤點工展會優惠產品：

廣昌隆臘味：1元兩盒臘腸（名額10個）

華泰海產貿易有限公司（澳寶牌）：50元鮑魚福袋，含鮑魚一罐、鮑魚麵一盒、燉湯一盒、海螺片一罐（名額50個）

百利達酒莊有限公司：688元餐酒套裝，含7支紅、白酒 （名額100個）

榴蓮B哥：1元貓山王麻糬（名額每日10個）



「第4屆工展會購物節」將於8月2日至5日於亞洲國際博覽館5及7號展館舉行，有超過250個攤位，售賣本地及世界各地食品、參茸海味、保健品及電子產品等。購物節開放時間為上午10時30分至晚上7時。明日開幕日為免費入場，往後日子門票為10元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場。