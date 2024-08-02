FIA越野車賽｜政府M品牌贊助1700萬　主辦方疑走數遭入稟追討千萬

去年獲「Ｍ」品牌1,700萬元贊助的FIA世界場地越野車錦標賽（香港），主辦方「世界場地越野車賽（香港）管理有限公司」遭工程公司和膳食供應商入稟追討超過1,000萬元。其中主辦方因未付清近千萬元的款項，與工程公司簽署年息高達24%的補償協議，不過主辦方簽署的遠期兌換支票最終全部「彈票」。而膳食供應商遭拖數大半年，每月都有追討，但對方稱「告我都無用」。

該比賽去年11月在中環海濱舉行，成本高達9,000萬元，但未開始就爭議不斷，資金不足早有先兆，最終物資未趕及送港要縮短賽道。



FIA世界場地越野車錦標賽（香港）去年11月舉行獲「Ｍ」品牌1,700萬元贊助。（資料圖片／盧翊銘攝）

FIA世界場地越野車錦標賽（香港）於去年11月11至12日舉行，獲取「M」品牌計劃的1,500萬元上限資助，以及場地及市場推廣補貼200萬元。該個賽事首次於亞洲舉行，主辦單位為「世界場地越野車賽（香港）管理有限公司」（World RX (HK) Management Limited），中國香港汽車會亦有份協辦，成本高達9,000萬元。

去年獲「Ｍ」品牌1,700萬元贊助的FIA世界場地越野車錦標賽（香港），主辦方「世界場地越野車賽（香港）管理有限公司」遭工程公司和膳食供應商入稟追討超過1,000萬元。（資料圖片／盧翊銘攝）

再簽協議還款 年利息高達24％

但主辦單位在6月被工程公司及膳食供應商入稟，分別追討約1,000萬元及7.8萬元債項。提告的工程公司為「冠毅工程」，被告包括「世界場地越野車賽（香港）」、涉事公司唯一董事王思禮及唯一股東「協創滙動有限公司」。

根據入稟狀，「冠毅工程」負責土木工程，香港主辦方只付了合約的部份款項，未有找尾數。雙方在4月22日再簽訂兩份協議，表示王思禮及「協創滙動」會補償由「世界場地越野車賽（香港）」違反協議的損失，款額為988萬元，並由4月2日開始起計算利息，年利率為24%，直至完全付清尾數為止，尾數及利息最遲的清付期限為4月23日。

世界場地越野車賽（香港）簽訂了四張遠期兌現支票，總值約1,002萬元，但支票最終未能兌現，原因是存款不足（refer to drawer）。

2023年11月，FIA世界場地越野車錦標賽在香港舉行。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

追討7.8萬元膳食費 以「歐洲款項未到」為由拖款

另一個入稟的為膳食供應商，去年11月10至12日，為賽事供應員工膳食，三日共1,600個飯盒，款項約7.8萬元，原訂去年12月付清款項，但至今未還。

該公司負責人郭先生稱，同事每月都有向他們追討欠款，但主辦方每次都以「歐洲款項未到為由」拖延。他曾表示會告上法庭，但對方都依舊稱「款項未到，你告我都無用」。郭先生最終在6月入稟追討，主辦方與郭先生協商，承諾會在7月31日還款，惟承諾最終未有兌現。郭無奈稱，只好繼續以法律途徑追討。

去年獲「Ｍ」品牌1,700萬元贊助的FIA世界場地越野車錦標賽（香港），主辦方「世界場地越野車賽（香港）管理有限公司」遭工程公司和膳食供應商入稟追討超過1,000萬元。（資料圖片／盧翊銘攝）

駁電供應商稱遲遲未付訂金 資金不足或有先兆

FIA世界場地越野車錦標賽（香港）風波不斷，並在舉行前數天突然宣布縮短賽道，資金不足或早有先兆。有接駁電力的供應商去年10月向記者透露，主辦方遲遲未付70%訂金，一直不敢動工。供應商稱他承接的項目款額為數百萬元，訂金也要在一個多月前付清。

接駁電力的供應商負責人表示，他們都要預訂物資及預留人手，但主辦方連支付訂金也存在困難，舉辦日子前數天仍然「一蚊都未畀」，他在考慮風險成本下便要求主辦方「先付全數」保障公司，否則會選擇退場。他稱若果場地未有接駁任何電力，其他相關鋪設賽道的工程都不可能繼續，賽事或可能因此腰斬。負責人表示，主辦方當時亦曾以未收到政府錢為由，拖延付款。

記者去年10月底曾電郵主辦方查詢事件，是否有承辦公司未收到訂金退場，並是否需延期或腰斬賽事，他們當時僅回覆稱不是事實。主辦方最終付清全數，比賽如常舉行，但主辦方稱因物資未趕及送港，最終需縮短賽道。

世界場地越野車賽（香港）管理有限公司董事王思禮（右）去年公布FIA世界場地越野車錦標賽（香港）的交通安排詳情。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府在2004年推出「M」品牌計劃，透過藝術及體育發展基金（體育部份）以配對撥款和直接補助金，支援本地體育總會舉辦大型體育活動，提升香港作為盛事之都的地位。

政府去年3月推出多項新措施，每項活動的配對撥款及直接補助金上限為1,500萬元，FIA世界場地越野車錦標賽獲得資助上限外，另再獲得政府場地及市場推廣補貼200萬元。

《香港01》向「世界場地越野車賽（香港）」及王思禮查詢被入稟追討款項一事，暫時未獲回覆。