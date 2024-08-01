可疑帳號警示8.4起擴展　網上銀行及櫃位轉帳　遇可疑戶口彈警示

轉數快「可疑帳號警示」於去年11月推出，下周日（4日）起，警示範圍將由轉數快識別碼擴展至帳戶號碼，包括網上、應用程式及分行櫃位的轉帳。當收款人資料與「防騙視伏器」的「高危有伏」資料吻合，就會發出警示，提醒客戶注意。金管局表示，除了小部分人忽略警示，大部分人都會見警示而取消交易，並指擴展範圍後警示覆蓋率將由35%增至84%。



轉數快「可疑帳號警示」於去年11月推出，周日（4日）警示範圍將由轉數快識別碼擴展至帳戶號碼，包括網上、應用程式及分行櫃位的轉帳。（盧翊銘攝）

截止6月底共發出逾65萬警示 平均約30秒發出一個

「可疑帳戶警示」於去年11月推出，有32間銀行及10間儲值支付工具營運商參與，警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指，截至6月底，系統共發出超過655,000個高危警示，即平均約30秒發出一個。

警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指，截至六月底，系統共發出超過655,000個高危警示，即平均約30秒發出一個。（盧翊銘攝）

覆蓋網上銀行、應用程式及分行櫃位轉帳

目前警示範圍只涵蓋轉數快，包括電話號碼、電郵地址及轉數快識別碼，未有包括其他轉賬方式。金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，轉數快佔本地個人客戶即時轉帳總交易量的35%，「可疑帳號警示」於8月4日起擴展範圍至網上銀行、應用程式及分行櫃位的轉帳，覆蓋率提升至84%。

林焯豪指，防騙視伏app的資料庫有13萬項數碼足跡，每日按舉報更新幾次資料。他補充公眾舉報平台自二月開放，有關可疑網址及來電的舉報，四個月內分別共收到12000宗及123000宗。

金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，轉數快佔本地個人客戶即時轉帳總交易量的35%，今次擴展「可疑帳號警示」範圍將提升覆蓋率至84%。（盧翊銘攝）

跨國製惡意程式騙取銀行帳戶資料 超過150人被捕

至於整體網上騙案，林焯豪稱今年上半年有12403宗，較去年同期下跌近一成；當中網上投資騙案錄得1822宗，比去年同期升逾一成，損失金額超過10億港元。

針對惡意程式詐騙，林焯豪指相關騙案數字一直維持極低水平，但近日仍有涉及主腦在馬來西亞、針對香港及新加坡網上購物的惡意程式詐騙，三地警方聯合共拘捕超過150名涉案人士。

金管局署理主管（銀行監理）趙紫瑋指，留意到有零星的惡意程式「變種」個案，騙徒透過應用程式取得受害人SMS權限，偷取其登入銀行的一次性密碼，轉走資金。（盧翊銘攝）

騙徒偷受害人SMS權限登入銀行

金管局署理主管（銀行監理）趙紫瑋補充，留意到有零星的惡意程式「變種」個案，騙徒透過應用程式取得受害人SMS權限，偷取其登入銀行的一次性密碼，轉走資金。他解釋，人工智能如ChatGPT亦有令寫惡意程式的成本減低。他表示銀行將有保安新措施，預設透過應用程式確認網上信用卡交易，取代一次性短訊密碼。

針對假冒銀行，防騙視伏app亦會自動攔截虛假銀行網頁，及為可疑來電提供警示。金管局提醒市民勿下載非官方應用程式，以及勿亂按連結。