警務處推安樂窩計劃宣防騙　受害者：騙徒對我噓寒問暖叫「契媽」

警方表示今年首5個月，全港詐騙案共15,750宗案件，而新界南總區佔22.9%或3,603宗詐騙案，佔總區整體罪案約47.9%。其所衍生的金錢損失比去年首5個月有所上升，由5.17億升至6.47億元，上升25%，平均每日就有425萬元落入騙徒手中，情況令人關注。



新界南總區3,603宗騙案中，有超過4成受害人居住公屋，認為有需要針對性地為公屋住戶制定防騙策略，加強宣傳。警方新界南總區周三（10日）舉行「新界南．安樂窩計劃」發布會，宣揚防騙訊息。其中居住沙田公屋的謝女士分享受騙經歷，形容騙徒不斷對她噓寒問暖，令戒心降低，容易信服，結果損失養老金3萬元。



警務處新界南總區總部今日（10日）舉行「新界南·安樂窩計劃」發佈會，宣揚防騙訊息。（黎婉婷攝）

騙徒稱呼受害者為「契媽」 電話詐騙被騙養老金3萬元

謝女士在會上分享其受騙經歷，她表示騙徒致電予她，聲稱是某銀行職員，可以替她申請低息政府保障貸款，謝女士信以為真，故提供個人資料予騙徒申請。她先繳付1萬元「保證金」以借貸10萬元，其後騙徒乘機追問要否「加碼」，謝女士再付2萬元以借貸20萬元。後來騙徒再無音訊，謝女士前後共被騙3萬元。她表示：「我梗係好唔開心啦，嗰3萬蚊係我同老公辛苦儲埋嘅養老金！」

該個案從電話轉至WhatsApp聯繫並維持了數個星期，過程中有數個騙徒分演不同角色來騙她，如假扮公司會計部、保安部職員等，給謝女士安心和令她信服。她提到騙徒會噓寒問暖，稱她為「契媽」，「請你飲茶」等，令她戒心降低。

騙徒對謝女士噓寒問暖，稱她為「契媽」，「請你飲茶」等，令她逐步跌入陷阱。（黎婉婷攝）

市民不留意街上防騙資訊易中招 推出「安樂窩計劃」

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君表示，由於有不少市民未必留意到街上的防騙資訊，容易中招。且有大部份市民，即人數龐大的公屋住戶群組，多數會在家中進行網購、交友等活動，接聽宣傳電話多，自然更大可能遇上騙徒。

她表示，「安樂窩計劃」聯同四個警區警民關係組、房屋署、民政事務處、關愛隊、社區伙伴等從多浪活動中宣揚防騙訊息，希望可以用不同形式，將防騙資訊帶入屋邨，並深化防騙意識。

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君表示，由於有不少市民未必留意到街上的防騙資訊，容易中招，故推出「安樂窩計劃」。（黎婉婷攝）

陳詠君表示，活動將由7月起開始共三浪的活動，分別是「防騙傳單入信箱」、「迷你防騙嘉年華」、「屋邨防騙資訊站」，警方陸續將防騙傳單投入新界南總區內26萬公屋住戶的信箱，令防騙訊息真正入屋；又安排「防騙宣傳車」駛入四區，令市民直接與防罪辦警員交流；在8月下旬與屋邨內設置防騙資訊站，派發紀念品，讓居民持續接收防騙資訊。她又指，計劃是總區的新嘗試，公屋住戶是需要保護的一群，期望防騙效用會愈做愈好。

受害人先收到騙徒「甜頭」 想套現時才發現人已消失

陳詠君稱投資騙案被騙的金額很高，「低投資、高回報」的誘因很容易吸引有投資習慣的人，騙徒會製作假網站，使受害者看見帳面回報數字有提升，亦會給「甜頭」，給予一點利潤讓受害者信服，後來受害者想套現真實利潤，發現騙徒早已消失無蹤。故此，金額高的原因是因為長年累月的投資。