工展會購物節首日人流暢旺　熱衷北上市民稱在港消費會「留手」

香港中華廠商聯合會主辦、一連四天的工展會購物節今（2日）在亞洲國際博覽館開鑼，首日免費入場，人流暢旺，為慶祝廠商會成立90周年及港隊於巴黎奧運奪得佳績，每日首180名入場人士將獲贈價值190元的福袋，有人一早到場。有市民特意到場購買平價蔘茸海味，亦有人表示內地消費較平，因此在港消費意欲不太高。



香港中華廠商聯合會主辦、第四屆工展會購物節今（2日）開鑼，首日人流暢旺、首180名入場人士可獲贈價值190元福袋。（歐嘉樂攝）

第四屆工展會購物節今早11時於亞博館舉行，會場設有超過250個攤位，首日免費入場，會場人流暢旺，主要以長者為多。售賣蔘茸海味攤檔外見人龍，現場熟食及乾貨區未見擠擁。

林先生偕妻從油塘而來，今早八點已經出發，目標購買特價蔘茸海味，「見到啲鮑魚都流曬口水。」又指上年都有來工展會，收穫亦非常豐富。

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而從屯門來的劉先生指，時間比較空閒，故過來「執平貨」。他續指，與內地相比，內地物價較便宜，故較多在內地消費，而香港則會「留手」，「飲杯嘢大杯啲，價錢都平好多。」 而另一位市民黃小姐則認為，雖然香港物價較內地高，但質素會較好，始終對香港貨物有較大信心。

每日首180名入場人士將獲贈價值190元的福袋，福袋裏有飲品、湯包、罐頭等。（容嘉儀攝）

現場未見內地旅遊團，主要為香港市民。 從鄭州來的旅客鍾小姐表示，她原本攜女來港參加比賽，順道留港逛逛。她從酒店得悉有工展會，故到場看看，發覺香港比較多海鮮乾貨購買，故自己都想購買海味乾貨回家。又指，現時兩地交通方便，都會打算再到香港旅行。

工展會今年新增以酒為主題的攤檔予市民品酒。購物節今年的酒類主題區名為「Chill飲Chill食區」，每天均安排獲獎調酒師駐場，亦安排酒商、佐酒小食商戶擺檔。

「第4屆工展會購物節」即日(2日)起至5日於亞洲國際博覽館5及7號展館舉行，有超過250個攤位，售賣本地及世界各地食品、參茸海味、保健品及電子產品等。購物節開放時間為上午10時30分至晚上7時。開幕日為免費入場，往後日子門票為10元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場。