調查揭逾半SEN照顧者屬「全職」　六成半盼就業　惜欠託管等支援

民社服務中心的特殊教育需要兒童（SEN)照顧者關注組代表今早（2日）到政府總部請願，籲社會關注SEN照顧者就業問題。其調查發現，過半數受訪者為全職無酬照顧者，且大部份為女性。有照顧者親述經歷，指曾有興趣班導師以「擔心其他小朋友安危」為由，不敢接收其患有專注力不足/過度活躍症（ADHD）的兒子，她對此感尷尬和無能為力。



關注組成員手持印有「正視SEN兒童照顧者就業需要」、「支援不足」的紙牌。（任葆穎攝）

SEN主要有九大分類，包括特殊學習障礙、自閉症等。本港在2023-24年度約有64,220名SEN學生，他們在學習及行為需特別支援，令照顧者肩負沉重壓力。

民社服務中心8名代表今早到政府總部請願，當中包括數名SEN照顧者及小朋友。他們手持印有「正視SEN兒童照顧者就業需要」、「支援不足」的紙牌，高呼口號「社會關顧SEN，媽媽就業唔洗驚，照顧時間無得pay，想搵嘢做都無say」，並向勞福局代表提交意見書。

關注組成員手持印有「正視SEN兒童照顧者就業需要」、「支援不足」的紙牌。（任葆穎攝）

九成照顧者為女性 因照顧工作無法就業

關注組於本年7月25日至31日進行《SEN照顧者的就業意向意向問卷調查》，並收到175份有效問卷。調查發現，超過九成七受訪者為女性；過半數更是全職無酬照顧者。六成半受訪者表示渴望就業，主要原因為維持家庭基本收入（71.4%）、改善家庭環境（65.7%）和經濟獨立（54.3%）。可見照顧者因照顧工作無法選擇就業。

關注組成員向勞福局代表提交意見書。（任葆穎攝）

Tracy育有一名患專注力不足/過度活躍（ADHD）兒子，她憶述不時收到補習和興趣班老師投訴，指兒子挑皮好動，會踢書包、衝出馬路、擅自離開補習班等，對方更指因「擔心其他小朋友安危」而不敢再接收其兒子，Tracy對此感尷尬和無能為力。

託管支援服務不足

雖然社會有兒童照顧服務，惟關注組成員批評服務質素參差。Tracy現時成功為兒子申請在校課後託管服務，惟當學校不開放，她要把兒子帶到地理位置較遠的託管中心，而且託管時間短暫，令她難以就業。其他關注組成員亦提到只能找兼職或散工，加上輸入外勞致工作競爭激烈，現時收入微薄。

關注組成員黃安逸亦說，現時社署轄下的資助兒童照顧服務，沒有劃分特定類別予SEN學童，造成支援不足；SEN兒童照顧服務則由機構主導，惟他們或因人手不足而拒絕接收SEN學童。

關注組成員向勞福局代表提交意見書。（任葆穎攝)

政府在去年施政報告提出，為照顧SEN的社區保姆提高服務獎勵金。黃指出，社區保姆並非全職工作，收入不高，她們的培訓是否足夠、規管情況等仍有待觀察。

關注組建議訂家庭僱傭政策

關注組建議訂立家庭僱傭友善政策，包括彈性上班時間、彈性請假安排等，並呼籲政府加強措施的推廣和教育，長遠而言可向僱主提供誘因，令他們執行政策。

關注組亦建議，政府應增加SEN兒童照顧者就業津貼，讓照顧者在現行兒童照顧服務不足的情況下，讓他們使用收費的兒童照顧服務。此外，超過七成受訪者支持擴展仍在試行階段的「在校課後託管服務計劃」，以及增加託管服務時間和名額。