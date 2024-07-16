DSE 2024｜SEN考生獲大學直接取錄讀法律　立志日後成律師助人

【DSE / JUPAS / SNDAS】中學文憑試（DSE）明日（17日）放榜，對於有特殊學習需要（SEN）的考生及其家人來說，這條路一路走來並不容易。



保良局莊啟程預科書院應屆文憑試考生Ryan是具特殊教育需要（SEN）學生，他表示由於自己專注力較弱、容易情緒緊張影響學習，所以需花更多時間溫習，而父母的信任和支持成為他的推動力，更成功於放榜前透過「學校推薦直接錄取計劃」，通過面試獲大學取錄，9月將入讀城大法律學系。



Ryan媽媽是觀塘區議員梁思韻，她形容自己在兒子的學習道路上只是一個陪同者，「主導一定係佢」，同時寄語其他同路人，現時香港有不同的升學階梯，讀大學亦並非終點，最重要是子女能夠做自己想做的事，大家「盡力就好」。



保良局莊啟程預科書院應屆文憑試考生Ryan獲透過「學校直接推薦錄取計劃」入讀城大法律課程，立志成為律師。（黃浩謙攝）

梁思韻透露，早在兒子上幼稚園的時候，學校發現他有特殊學習需要，後來小學安排他入讀國際學校，功課上相對輕鬆亦能讓他發展潛能，例如Ryan很喜歡看書，閱讀時的專注力亦較強。後來Ryan準備升中，深思熟慮後認為兒子情況轉趨穩定，社交及學習能力有所提高，故安排他入讀本地中學。

小時候專注力弱 上課難集中

Ryan回憶起小時候自己的專注力十分弱，上課時很難集中精神，「我只記得前一秒係老師講書」，下一秒「課堂就已經完咗」，期間「我個腦就飛咗去幻想其他嘢」。他現時專注力已有改善，但依然容易感到緊張，特別是考試和面試這些重要時刻。

把緊張情緒化為動力 做足準備面對挑戰

不過，在學校及家人的幫助下，Ryan會利用不同的方法去緩解緊張的情緒。例如學校老師有送贈他骰子助他緊張時排解壓力，在家則會每日靜觀和冥想減壓和練習專注力，而面對考試時，他會嘗試把緊張的情緒變為推動腦筋轉動的動力。

另外，每當面對考試、面試他亦會做足準備，而父母的支持更是他讀書的動力。他透露，參加大學面試前，不斷預習和準備有機會被問及的問題，「每晚做（練習）一兩個鐘」，好讓自己有充足的準備回答面試官的問題。

保良局莊啟程預科書院應屆文憑試考生Ryan平時喜歡看書，亦會聽日本VTuber星街彗星的歌來減壓。（黃浩謙攝）

立志成為律師助人

機會是留給有準備的人，Ryan早前成功通過面試，獲城市大學法律學院錄取。他解釋，小時候家裡發生了一些事，幸獲律師提供很多幫助，故他亦立志希望將來成為一位律師，幫助社會上有需要的人。

主動爭取參與學校推薦直接錄取計劃 感謝家人支持

教育局於2022/23年起推出「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS），提供機會予在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中學生獲本地大學考慮直接錄取。每間中學可每年可透過計劃推薦兩名學生，每名學生需選報一個指定課程，而大學會透過面試和學生過往表現，於文憑試放榜前決定是否取錄學生。

莊啟程預科書院校長邱萬光表示，Ryan校內成績不俗，預計可考獲五科24分，形容他是一名很善良的孩子，有着一顆樂於助人的心，會主動提出幫師弟妹補習，閒時亦會去做義工。 他坦言，Ryan的成長道路並不容易，期間走過許多高山低谷，故學校提供全方位的支援予有特殊學習需要的學生，包括課堂支援、課後支援、平衡支援以及生涯規劃等範疇。

他透露，該校要求學生須自薦參加SNDAS，再由校方從中按學生成績、表現和實際需要等公平揀選，而當得知Ryan主動報名後，校方亦相當支持並予以支援，「既然一個小朋友咁主動爭取，我諗唔到一個理由點解唔幫佢」，希望增加他成功入讀大學的機會，對於他能獲大學取錄感到高興。

Ryan非常感激家人對自己無微不至的照顧及信任。（黃浩謙攝）

除了學校的支援，家人的支持亦相當重要。Ryan非常感激家人對他無微不至的照顧，例如在他溫書時，爸爸會經常做零食給他，而媽媽則會每天陪他聊天，了解他在校內遇到的事情，又會帶他去做運動和發掘不同的興趣等。

梁思韻寄語同路人：讀大學並非終點

對於SEN學生家長而言，往往需付出額外心力，才能協助子女跨過重重障礙完成學業，為未來成年獨立生活鋪路。

媽媽梁思韻鼓勵兒子自主學習，形容自己只是兒子學習路上的陪同者。（黃浩謙攝）

媽媽梁思韻稱，一直秉持「自主學習」的原則，自己只是兒子學習路上的陪同者，「主導一定係佢」，不會對兒子寄予非常大的期望，亦不會特別與他人作比較。她認為，現時香港有不同的升學階梯「其實嗰條路好闊」，讀大學亦並非終點，因為「讀書係一個世界，做嘢又係一個世界」，最重要是兒子能夠做自己想做的事，大家「盡力就好」。

城大：將陸續約見SEN新生商討支援方案

城大發言人表示，今年有近四成SNDAS申請人獲直接取錄，24/25學年有27個課程參與SNDAS，預計25/26學年將增加至56個。發言人又稱，大學特殊教育需要支援主任將於聯招放榜後，將陸續約見每一位SEN新生商討支援方案，包括特別考試安排、一對一學業支援服務、輔助性科技支援、輔導服務、言語治療服務、獎學金與助學金等，亦會為SEN學生在迎新日安排分享環節，協助他們盡快適應及融入大學生活。