專線小巴商葵青聯運被指戶口遭凍　董事稱已現金出糧：不影響車務

營運5條葵青區路的葵青聯運被指捲入法律糾紛，銀行戶口凍結，影響小巴司機出糧，小巴服務也可能受影響。《香港01》今日（11日）聯絡到葵青聯運董事丘先生，他指事件有小股東入稟清盤，銀行因該行動先凍結戶口，強調現金流毫無問題，上月甚至用現金出糧兼派花紅，無司機流失，已向銀行申請解凍獲批，料今個星期內可解凍。



他直指事件因有小股東想公司倒閉，又指過去發現有資金莫名其妙流失，已申請民事訴訟。他多次強調資金、人手及班次均正常，「有人想我哋死、無咁易死到。」



現董事：有前董事投票落敗後向法庭申請清盤

葵青聯運目前經營5條區內路線，包括88A、88C、88F、88G及88M。「荃葵青交通」Facebook專頁今日發文表示，接獲消息葵青聯運有法律訴訟，其銀行戶口遭凍結，現正向法庭申請解凍，司機可選擇延遲或分段出糧，未來或因無糧出導致服務受影響。

葵青聯運董事丘先生表示，他在數個月前成為公司大股東之一，事件因早前公司發現「唔見咗錢」，入稟申請民事追討，又稱之前有股東投票落敗後，認為對股東不公逐向法庭申請清盤，銀行因此動作凍結公司戶口。

指7成司機稱願意先不出糧支持公司

丘表示，早前向員工做問卷調查，7成司機稱願意先不出糧支持公司，令他大為感動，故決定先自墊約100萬元，並於6月5日已經以現金向所有員工出糧，甚至派花紅及超級市場現金券，強調並無小巴司機流失。

他澄清公司目前資金完全無問題，班次也正常，一切營運正常，批評網上說法失實，疫情期間甚至有購入新車。他指確實早前小巴公司服務不佳，現時已努力改革做好，事件也早已通報運輸署：「有人想我哋死，無咁易死到。」

前區議員指葵青聯運由多名車主組成 新舊股東偶有糾紛

曾跟進事件的前葵青區議員、民主黨交通事務發言人韓俊賢表示，任內曾跟進事件，包括2019年到運輸署商討解決勞資問題，指該公司剛開始由多名車主組成，時常有新舊股東糾紛，數年前因權責不清，令行政較混亂，「去年年頭聽到有小巴司機講唔知向邊個claim工傷。」