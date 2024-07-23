電動的士｜消息：政府1.3億資助換車　的士小巴商會不滿超額抽籤

《香港01》上周獲悉，環境及生態局初步擬訂資助業界換車方案，透過新能源運輸基金將電動的士由「試驗申請」改為「應用申請」，預留1.35億元資助2500輛的士換電動車，每輛車資助額介乎3萬元至6萬元，視乎的士座位數目而定，兩年內賣車要歸還資助，初步計劃今年12月接受申請，如超額會抽籤分配。



新上任的的士小巴商總會理事長陳洲去信環境及生態局局長謝展寰，表明對超額抽籤做法有保留，促請增加資助令所有的士車主受惠，才能鼓勵換電動車，同時建議考慮提供免息貸款及增加充電站提高誘因。



目前有數十輛電動的士在市區行走，圖為比亞迪4座位電動的士。（潘耀昇攝）

01消息：政府斥1.3億元資助2500輛電動的士

政府2011年成立新能源運輸基金，資助推動更廣泛使用綠色創新運輸技術。2022年起，基金透過「試驗申請」向約50輛電動的士批出換車資助，上限為90輛，連同正處理的申請，已達配額上限。運輸及物流局早前透露會適時建議將電動的士納入「應用申請」類別，鼓勵業界換電動的士。

《香港01》上周接獲消息，環境及生態局初步擬訂資助業界換車方案，新能源運輸基金會將電動的士由「試驗申請」改為「應用申請」，預留1.35億元資助2500輛的士換電動車。當中，4座位的士視乎充電輸入功率，每輛車會獲3萬元至5萬元資助，上限1500輛，資助額共7,500萬元；5座位或6座位的士每輛車會獲6萬元資助，上限1000輛，資助額共6,000萬元。

《香港01》接獲消息，環境及生態局初步擬訂資助業界換車方案，新能源運輸基金會將電動的士由「試驗申請」改為「應用申請」，預留1.35億元資助2500輛的士換電動車。（潘耀昇攝）

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超額申請抽籤分配

受資助的電動的士如果兩年內出售或轉讓，要全數歸還資助予政府。當局初步計劃本月再檢視修訂方案，8月提交至基金督導委員會，9月至11月公布方案細節，12月接受申請，為期2個月，明年第一季公布申請結果。如超額申請，會抽籤分配名額，名額不能轉讓。

全港有12個的士專用加氣站，其中觀塘茶果嶺偉樂街的中石化專用石油氣站，合約將於2026年9月15日屆滿。（資料圖片）

大嶼山，西貢設12個的士專用充電站 偉樂街專用氣站擬改為充電站

針對電動的士充電設施不足，削減換車意欲。消息指，政府預計2026年可能有超過3000輛電動的士投入服務，原本計劃原址附近重置的觀塘偉樂街專用石油氣站，考慮直接改成快速充電站，同時正物色東涌、昂坪、梅窩、西貢、調景嶺政府用地，合共設12個的士專用充電設施。

2022年5月，教育局向立法會提交觀塘偉樂街專用石油氣站重置圖。（立法會文件）

比亞迪電動的士。（資料圖片）

的士小巴商總會：對抽籤有保留 促增資助令所有車主受惠

新上任的的士小巴商總會理事長陳洲昨天（22日）去信環境及生態局局長謝展寰，表明對超額抽籤做法有保留，促請增加資助讓所有的士車主受惠，「而不是通過抽籤的方式限制受惠對象」，形容會更加公平公正，有助鼓勵車主換電動車，配合減碳目標。

比亞迪電動的士充電位置。（資料圖片）

陳洲亦建議政府考慮提供免息貸款，提升換車誘因，以及繼續增加充電站，推動的士小巴轉型。他促請政府積極與小巴和的士業界溝通，傾聽建議並適當吸納，建立良性互動機制。