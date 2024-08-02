類鼻疽｜深水埗58歲長期病患男確診　發燒咳嗽入院　現情況穩定

本港過去一星期錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，患者是一名居於深水埗、有長期病的58歲男子，目前情況穩定。本港累計今年共錄得五宗類鼻疽個案。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（2日）公布，一名居於深水埗、有長期病患的58歲男子，自7月22日起發燒及咳嗽，並於同月24日到明愛醫院求醫，同日入院。病人現時情況穩定，其臨床樣本經化驗，證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

中心正調查個案的感染源頭，並展開流行病學調查。本港今年共錄得5宗類鼻疽個案；去年則共錄得17宗類鼻疽個案。

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中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。

中心再次提醒市民，類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播。市民於颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

中心呼籲，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。