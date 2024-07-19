類鼻疽｜深水埗66歲男子確診　發燒痰中帶血入院　為今年第4宗

深水埗再有類鼻疽個案！衞生署衞生防護中心今日（19日）表示，過去一星期再錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及一名居於深水埗有長期病的66歲男子，他今年5月及6月間歇性發燒入院，7月上旬再發燒、咳嗽及痰中帶血入院，證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，現情況穩定。本港今年共錄得4宗類鼻疽個案。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及一名有長期病患的66歲男子，居於深水埗。他於5月和6月因間歇性發燒先後入住明愛醫院和威爾斯親王醫院，並於6月下旬出院。

其後，他於7月上旬再次發燒，以及咳嗽和痰中帶血，於7月8日因症狀惡化到威爾斯親王醫院求醫，同日入院，病人現時情況穩定，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中，本港今年共錄得4宗類鼻疽個案，去年則共錄得17宗類鼻疽個案。

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中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境，在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心提醒市民類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播，市民於颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。