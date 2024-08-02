民青局批天水圍青年宿舍「琇居」　共有336間房可提供672個宿位

民政及青年事務局今日（2日）向天水圍居民服務協會基金會有限公司批出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第四個項目－「琇居」。該青年宿舍位於天水圍天秀路8號，共有336個房間，可提供最多672個宿位。



民政及青年事務局今日(2日)向天水圍居民服務協會基金會有限公司、批出資助計劃下的第四個青年宿舍項目－位於天水圍天秀路的琇居。（資料圖片）

為協助青年發展，進一步支援青年的住屋需要，行政長官在2022年《施政報告》中宣布政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。目標是在五年內提供額外約3,000個宿位。為此，民青局在2023年推出了資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。

青年宿舍「琇居」可提供最多672個宿位

資助計劃下第四個獲批的青年宿舍項目位於天水圍天秀路8號，共有336個房間，可提供最多672個宿位。項目由天水圍居民服務協會基金會有限公司與億京發展及策劃有限公司合作推出，項目的名稱為「琇居」。有關該項目的詳情和申請方法，請瀏覽「琇居」網頁（www.tsw-yh.org.hk）。

民青局發言人表示：「『琇居』為資助計劃下第二個位於新界的項目，鄰近輕鐵站和購物商場，為希望擁有獨立生活空間的青年提供更多元化的居住選擇，並讓他們在住宿其間自我增值，以達致其個人發展目標。」

發言人指，今次億京發展及策劃有限公司聯同天水圍居民服務協會基金會有限公司促成『琇居』這個項目，充分體現政、商、民合作的力量。民青局會繼續和理念一致的非政府機構及相關持份者合作，盡快推出更多青年宿舍項目，讓更多青年受惠。

有關「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」的詳情，包括申請指引和申請表格已上載至民青局網頁（www.hyab.gov.hk/tc/policy_responsibilities/Social_Harmony_and_Civic_Education/youth_hostel_scheme.htm）。