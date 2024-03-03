保良局李兆基青年宿舍落成　陳國基：讓青年向上流是政府奮鬥目標

政務司司長陳國基今日（3日）連同民青局局長麥美娟出席「保良局李兆基青年綠洲」的開幕禮，見證「青年宿舍計劃」下第二個落成的青年宿舍。陳國基表示，不少宿友入住綠洲後做了不少義務工作，令他感到欣慰。



他重申，青年是香港未來的瑰寶，讓年輕一代看到曙光和向上流動的機會，是本屆政府的工作和奮鬥目標。



陳國基表示，「青年綠洲」作為全港最大規模的青年宿舍，不單滿足青年的住屋需要，亦能令他們提升生活技能。 陳國基指，看到青年人有優良的居住環境後，更願意參加不同的義務工作回饋社會，他感到十分感動、欣慰，感謝保良局一直惠澤社群。

陳國基重申，青年是香港未來的瑰寶，讓年輕一代看到曙光和向上流動的機會，是今屆政府的工作和奮鬥目標，承諾會繼續針對青年在人生不同階段面對的種種困難，為他們成長成才創造更多機會。

陳國基出席「保良局李兆基青年綠洲」的開幕禮。（陳國基Facebook圖片）

保良局主席：「青年綠洲」給予青年人補給、 滋潤生命地方

保良局主席陳黎惠蓮致辭時表示，期望「青年綠洲」未來可以一如其名，成為一個可給予青年人補給、 滋潤生命、支援成長的地方。她又感謝時任保良局主席梁安琪2015年聯繫恒基兆業創辦人李兆基捐贈地皮，以及港府撥款興建「青年綠洲」。

保良局期望未來於「青年綠洲」提供六大服務，包括生活技能培訓、義工回饋社會、職涯增值培訓、創意展現平台、綠色生活文化及社群興趣建立，讓青年裝備自己，回饋社會。

陳國基、麥美娟及梁安琪等，於典禮後參觀青年住戶的房間，了解他們在「青年綠洲」的日常生活及對未來的期望。

恒地李家誠：絕對是政、商、民通力合作成果

恒基兆業地產集團主席李家誠今早都有出席儀式。他表示，十分高興青年綠洲正式開幕，形容「絕對是政、商、民通力合作的成果」，樂見現在青年綠洲不單是生活居所，更是年輕人良好的發展平台，期望住戶能利用項目多元化的配套設施和服務，培養創新思維，同時拓展人脈，互相交流， 進而 回饋社會。

恒基地產在項目興建期間擔任顧問，提供專業意見，包括項目規劃和設計等。恒地表示，未來亦會投放更多資源 ，支持青年發展。

保良局李兆基青年綠洲首批租戶於2023年4月簽訂租約，並由5月起陸續入伙，至今房間出租率近九成。綠洲住戶年齡大部分為26至31歲佔57.7%，而21至25歲則佔39%，其餘3.3%為18至20歲。