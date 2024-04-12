特別財會｜5間青年宿舍提供2178個宿位　高達6690人申請

政府向立法會特別財委會提交數據，「青年宿舍計劃」下已經有5間宿舍正在營運，共接獲約6,690份申請，現時每個宿位平均月租介乎2,500至5,576元，除一般的租戶流轉外，房間入住率平均約達九成。



大埔青年宿舍PH2的示範單位。（青協圖片）

平均月租介乎2500至5576元

「青年宿舍計劃」分開兩部份，一是政府全資興建後交由機構營運的青年宿舍，目前有兩個已經啟用，合共提供超過1,700個宿位。另外則是將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃，去年年初推出至今已批出3個項目，合共提供最多478個宿位。5個項目合共提供超過2,178個宿位。

上述資助計劃在2024至25年度的開支預算為4,295萬元，最終金額要視乎獲批申請數目、資助金額及租務情況而定。

現時計劃下，政府全資興建的青年宿舍項目有7個。