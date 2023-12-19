鴨寮街青年宿舍「仲學舍」啟動　提供最多84宿位月租3000元

撰文：文維廣
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政府今年初推出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，至今批出三個項目，資助計劃下首個位於九龍區的項目、深水埗鴨寮街「仲學舍」青年宿舍，今日（19日）舉行啟動禮。該青年宿舍位有42個房間、提供最多84個宿位，每人月租3000元，房間面積大約一百呎，設有獨立洗手間。

民青局在2022年底獲立法會財務委員撥款10億元推出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」。目前已批出三個分別位於港島、九龍及新界的項目，合共提供約480宿位，目標五年內可提供約3 000個宿位。

而位於鴨寮街的「仲學舍」青年宿舍，可分為一人申請和二人申請類別，一人申請者可與另一位同性別申請人共享房間，或支付雙倍租金入住二人單位；而二人申請者則指兩位申請人同時入住同一個二人單位。申請人必須是香港永久性居民，申請時須年滿18歲但未滿31歲，必須是在職人士，一人申請者的收入水平不得超過2萬6千元，一人申請者總資產淨值不得超過39萬元。

仲學舍青年宿舍申請資格詳情

民政及青年事務局局長麥美娟、常任秘書長林雪麗及青年專員陳瑞緯一同主持啟動儀式，又參觀宿舍探訪青年住客，了解他們的宿舍生活，並鼓勵青年租戶積極參與宿舍活動及社區或志願服務，為自己增值之餘，亦與社區建立互惠互利關係。

麥美娟感謝劉葉淑婉紀念慈善基金及華人置業集團支持，短短幾個月間促成項目，為年輕人提供可負擔獨立居住空間。她又指，新一屆區議會明年1月1日上任，期望包括「仲學舍」在內地區設施營運者，與新一屆區議會緊密合作，一齊建立更美好嘅社區。

為滿足部分在職青年對擁有自己居住空間的渴望，同時釋放土地發展潛力，特區政府在2011-12年施政報告中宣布推出青年宿舍計劃，由政府全數資助非政府機構在未盡其用的土地上興建青年宿舍。建成後，非政府機構將以自負盈虧的形式營運有關的青年宿舍。為進一步回應青年的居住需要，政府在2022年施政報告及《青年發展藍圖》中宣布擴大青年宿舍計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。

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