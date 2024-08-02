劏房租管｜涉要求租客分攤水電費但無單據等　12業主共罰逾2.5萬

差餉物業估價署指，12名劏房業主違反《業主與租客（綜合）條例》，今（2日）在東區裁判法院承認控罪被判處罰款共25,400元。其中一名業主觸犯沒有在規管租賃的租期開始後的60日內，向估價署署長提交租賃通知書，及要求租客付還經分攤的水及／或電費時沒有出示繳費單副本及提供書面帳目等共7宗罪行，被判處罰款6,200元。



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差餉物業估價署表示，12名劏房業主因違反《業主與租客（綜合）條例》（第7章）第IVA部（《條例》）的相關規定，今日（2日）在東區裁判法院承認有關控罪並被判處罰款共25,400元。

這些業主的罪行包括（一）沒有在規管租賃的租期開始後的60日內，向估價署署長提交租賃通知書（表格AR2）；及（二）要求租客付還經分攤的水及／或電費時沒有出示繳費單副本及提供書面帳目。其中一名業主觸犯上述（一）及（二）項共7宗罪行而被判處罰款6,200元。

估價署於早前發現這些業主涉嫌違反《條例》的相關規定。經深入調查及搜集證據後，估價署向這些業主提出檢控。自《條例》生效以來，估價署成功檢控346宗個案，共涉及298名劏房業主，罰款介乎400元至34,800元，合計總罰款共708,410元。

估價署發言人重申，劏房業主必須嚴格遵守《條例》下的相關規定；同時提醒劏房租客在《條例》下所享有的權益。發言人亦強調，署方會繼續堅決執法，以打擊任何違例個案。估價署除了跟進舉報個案，亦一直以多管齊下的方式主動識別、調查及跟進有關業主涉嫌違反《條例》規定的個案。

就此，估價署要求規管租賃的業主提供與租賃有關的資料及參考文件，以核實相關業主是否已遵從《條例》的規定。如業主無合理辯解而拒絕提供相關資料或忽略署方要求，即屬違法，最高可處第三級罰款（10,000元）及監禁三個月。因應實際情況和所蒐集的資料及證據，估價署會對個別個案採取適當行動，包括就涉嫌觸犯《條例》下罪行的個案提出檢控。