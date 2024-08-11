多啦A夢展｜約500萬人次觀看　鄭志剛：體現文化IP帶動經濟效益

多啦A夢《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展香港站的戶外免費展區今日（11日）結束，主辦單位指，一個月的展覽至今共吸引約500萬人次到來觀看。



今次多啦A夢展在K11 MUSEA及星光大道舉行，K11集團創辦人鄭志剛表示，展覽吸引大批旅客及市民到場，帶旺旅遊、餐飲、零售等行業，體現在文化IP交流下，帶動的龐大周邊經濟效益，成為盛事典範。



旅遊業議會指整體7月內地入境旅行團數字為6,450個，為今年新高，也比去年同期多超過五成。而8月首四天，暫時收到超過1,000個入境團登記；而這批旅客行程上都包括到訪星光大道。

就今次多啦A夢《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展，K11 集團高級副總裁兼區域負責人林灝哲稱，在展覽期間，帶動整個商場人流提升四成，已創下今年新高。

他又指，餐飲、時尚、運動業商戶最為受惠，其中館內消費會員上升三成；遊客銷售則提升一成。

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鄭志剛：期望香港可繼續舉辦更多具創意的盛事

K11集團創辦人鄭志剛表示，今次多啦A夢展覽成為城中盛事及熱話，吸引大批旅客及市民到場，帶旺旅遊、餐飲、零售等行業，體現在文化IP交流下，帶動的龐大周邊經濟效益，成為盛事典範。他認為為鞏固香港身為文化藝術交流中心的國際地位，期望香港可繼續舉辦更多具創意的盛事，為市民帶來幸福感之餘，更能吸引全球旅客訪港，推動香港盛事經濟。