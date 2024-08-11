多啦A夢展｜免費區最後一日　五主角現身　收費展8.16加場明開售

正於尖沙咀星光大道、K11商場一帶舉行的《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展，其免費展覽區今日（11日）為最後一日，主辦單位AllRightsReserved安排四個時段，讓五名主角，包括多啦A夢、大雄、靜香、小夫、胖虎（舊譯：叮噹、大雄、靜宜、阿福、技安）與市民見面。



AllRightsReserved創辦人林樹鑫指，綜合展區、商場、商戶數據，展覽至今共吸引約500萬人次。他又預告，原預留本周五（16日）作收費展的備用日期，應對「打風」，不過天公造美，不需要用到這日「打風假」，打算再開放這日的收費展，相關門票會在明日（12日）下午6時在Klook平台放售。



《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展免費展覽區今日（11日）為最後一日，主辦單位安排五名主角，包括多啦A夢、大雄、靜香、小夫、胖虎（舊譯：叮噹、大雄、靜宜、阿福、技安）與市民見面。（鄭子峰攝）

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大批市民高溫下排隊等入場 五角色沿海旁與市民打招呼

免費展區的最後一天，今早9時已有大批市民頂着攝氏31度的高溫排隊等候進入。踏入10點的開放時間，在主辦單位特意安排下，多啦A夢、大雄、靜香、小夫、胖虎等角色一同進場，沿著海旁一段距離與市民打招呼與拍照。

一家三口如願與角色合照 何太：第一本漫畫就係買叮噹

今早與家人9點來到的何太指，曾兩度嘗試預訂免費展區位置，今次才成功，一家三口也如願與一眾人物合照；至於收費展區，何太就透露早前已成功購入最後一天門票。她說，「我自己好細個第一本漫畫就係買叮噹，鍾意到𠵱家就感染到佢（女兒）都鍾意，成屋都係！」

今早與家人9點來到的何太就指，曾兩度嘗試預訂免費展區位置，但今次才成功，一家三口也如願與一眾人物合照。（鄭子峰）

多啦A夢打扮到場 粉絲冀再有類似主題展覽

另一位全身多啦A夢打扮的湯小姐則指，多啦A夢是童年回憶，又得知今日可與一眾人物合照，故今日到來希望多支持活動，此前亦已去過兩個展區，形容體驗與日本相若，但有更多展品，也有更多港人集體回憶，希望日後再有類似主題展覽。

雖然氣溫超過攝氏30度，不過湯小姐今次安排令氣氛更高漲，而儘管只能自拍時勉強與角色同框，湯小姐就認為安排可以理解，「喺咁熱嘅天氣，對於扮演多啦A夢角色嗰個工作人員都好辛苦，亦都好難滿足晒現場所有人。」

不過有人歡喜有人愁，與家人來現場的楊先生與楊女士就對未能與角色合照感到失望。楊女士稱「成日做卡通片都捧場」，今日看到有角色出現便從沙田來到，未料未能成功最得合照。

湯小姐則指，多啦A夢是童年回憶，希望日後再有類似主題展覽。（鄭子峰攝）

主辦單位：500萬人次入場 人均紀念品消費達1000元

AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，今次特地安排5位角色出場，其實是收到意見後決定加插，而除了早上10時外；下午1時、4時、7時，5位角色會再與市民見面。

他又透露，展覽深受市民、旅客歡迎，按照星光大道、商場的多方數據，至今已錄得500萬人次到訪，人均紀念品消費也有1000元。

除多啦A夢本身受歡迎外，林樹鑫稱，相信展覽也受惠於星光大道本身作為旅遊景點而帶來更多人流。林樹鑫續指，人流管制措施提供了更佳質素體驗，「（主辦）汲取咗好多經驗，發覺大家最主要同唔同多啦A夢打卡，反而太多人會產生唔同爭執，或者更多不便。」而今次安排4場角色見面活動，正是為了滿足支持者。

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」收費展區設於K11 MUSEA六樓。(鄭子峰攝)

8.16收費展原作備用應對「打風」 重新開放門票明日放售

適逢風季，林樹鑫指，原預留了周五（16日）作收費展的備用日期，用來應對「打風」，不過天公造美，不需要用到這日「打風假」，因此決定開放這日的收費展，相關門票會在明日（12日）下午6時在Klook平台放售，市民可進入售票網址。

他又提到，隨著今次展覽完結，展品不會留在香港，將隨展覽巡迴世界各地。