多啦A夢展｜免費區明完結　母女四次參觀大嘆不捨　有粉絲望延期

尖沙咀「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」的免費展區將於明日（11日）結束，不少市民把握最後機會入場，有母女於一個月內參觀四次。大會早上安排多啦A夢「公仔人」在免費展區外巡迴一圈，與粉絲揮手拍照。有參觀者形容，門票難以搶到，獲悉展覽快將結束後大感不捨，「可唔可以延期？」



尖沙咀「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」的免費展區將於明日（11日）結束，不少市民把握最後機會到場。（黃浩謙攝）

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部份粉絲未知展覽明日結束

黃小姐第4次帶同女兒來參觀多啦A夢展覽，形容女兒很喜歡多啦A夢，今日「難得」搶到門票進入免費展區。對於多啦A夢公仔人突襲展區，黃形容「好開心，因為阿女可以同佢互動、揮手影相！」她得知免費展區明日結束後大嘆不捨，稱「咁我哋好好彩！」

成功購票入場的還有區氏一家三口，他們形容多啦A夢是童年回憶，女兒亦很喜歡，逛展時更拿着一隻多啦A夢公仔。他們在記者提醒後才知道免費展區明日結束，稱「可唔可以延期？」、「多啲呢啲展覽就好，啲小朋友都好鐘意多啦A夢！」

王小姐形容門票難以搶購，故今日才是第一次來參觀。（黃浩謙攝）

譚小姐特意抽一日從廣州來港看展覽，她身穿印有多啦A夢的上衣，形容自己「細細個就好鐘意（多啦A夢）！」（黃浩謙攝）

廣州遊客為看展覽訪港一天

來自廣州遊客譚小姐特意抽空一天來港看展覽，身穿印有多啦A夢圖案衫她形容，「細細個就好鐘意（多啦A夢）！」，稍後將參觀免費區和收費區展覽。她形容12米高的多啦A夢充氣雕塑「好壯觀」，又認為今日天氣很好，拍照會更漂亮。

市民王小姐形容自小小喜歡多啦A夢，因為「細個見大雄有咩事，多啦A夢都會幫手，自己都想要個！」惟她指，難以搶到門票，「當時重點㩒入去，好多人搶」，故今日才是第一次來參觀。