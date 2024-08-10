多啦A夢展｜免費區周日結束 主角現身4場感謝祭會粉絲（附時間）
撰文：任葆穎
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為期約一個月的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站，免費展區明日（11日，星期日）率先結束，主辦單位特別安排四場「多啦A夢與好友」感謝祭，向在場粉絲道謝，多啦A夢與4位好友將現身免費展區，包括12米高的多啦A夢充氣雕塑所在的戶外展區，以及星光大道展區。
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多啦A夢今早亦突然現身星光大道及尖沙咀海旁的免費戶外展區，為感謝祭作預告，現場粉絲大為驚喜，爭着與多啦A夢打卡。
錯過今早搶先見面會的粉絲，可留意明日安排，主辦單位將於上午10時，下午1時、4時及7時，舉辦共四場「多啦A夢與好友」感謝祭，多啦A夢與4位好友將現身免費展區與粉絲見面。
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由創意品牌AllRightsReserved (ARR)與多啦A夢作者藤子．F．不二雄創立的Fujiko Pro，主辦全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢 & FRIENDS」巡迴特展香港。位於K11 MUSEA地下及星光大道的免費展區，即使沒有預約，也可以在外圍看到，包括12米高的多啦A夢充氣雕塑；設於K11 MUSEA六樓的收費展區，則有展示漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，會於18日才結束。
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