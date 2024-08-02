香港貓迷博覽會｜首日展覽人頭湧湧　參展商以「忌廉哥」作招徠

「香港貓迷博覽會2024」今日（2日）起一連三日在灣仔會展舉行，首日展覽人頭湧湧，有市民帶同貓咪逛展，形容參展商比去年多，預計將花費逾$2,000元購買貓用品。今年展覽亦設有「文創藝術區」，其中日本藝術家山本修首次參與主題展覽，帶來以貓版重新詮釋世界名畫；有參展商以昔日尖東報紙檔的貓店長「忌廉哥」作招徠，希望呈現本地情懷。



有參展商以昔日尖東報紙檔的貓店長「忌廉哥」作招徠，希望呈現本地情懷。（黃浩謙攝）

有參展商以懷舊作招徠

首次參展的攤位「忌廉冰室」以懷舊主題作招徠，店員身穿茶餐廳制服，牆上亦貼着二次創作港式影視的貓咪海報。店員Bobo稱，設計靈感源於昔日尖東報紙檔的貓店長「忌廉哥」，認為牠是香港人心目中「幾本地嘅人物，喜歡貓嘅人都會認識佢」，故希望呈現本地情懷。她續稱，首日開幕的早上人流不多，但越夜越多人，並預計生意額和以往在寵物展參展的情況相若。

繼去年首屆貓迷博覽，今年博覽增設一個展覽館，及獲破紀錄200個展商參展、共410個展位，主要銷售貓咪食品、用品，以及貓主題相關的精品等。今年展覽設有「文創藝術區」，邀請來自內地、日本、韓國等地的貓貓文創品牌進駐，其中日本藝術家山本修首次參與主題展覽，帶來以貓版重新詮釋世界名畫，如「蒙羅麗莎」等名畫。

不少市民帶同貓咪逛展。（黃浩謙攝）

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首日設展人流暢旺

貓主Jaime攜同一歲半貓「Toro」來到展覽，她逛了1.5小時已花逾1,600元購買零食和滅蟲用品，預計今日將花費逾2,000元。她形容今屆人流比去年多，「今年有啲逼，但多嘢睇咗。」同樣帶貓到場的有張小姐，她表示希望購買貓零食和罐頭，又指在不同攤位玩遊戲後可獲取折扣。

首日展覽人頭湧湧。（黃浩謙攝）

展覽首日舉辦開幕禮，文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮等嘉賓到場，台上亦有嘉賓及小朋友唱歌獻舞。展覽集團有限公司主席王學譜稱，去年展覽大排長龍，入場人士由3樓會場排隊至5樓，指這是新展覽比較少見，形容貓迷情況「誇張」，更認為社會近年出現「貓經濟」，出現許多貓咪精品。

博覽設有巨型「吃貨貓」及「十二『喵』生肖」的打卡區。主辦方解釋，希望今次主題加入中國12生肖的元素，故宣傳海報中的托腮貓旁亦劃上一隻龍型公仔。

會場設有打卡區。（黃浩謙攝）

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「香港貓迷博覽會」2024

日期：2024年8月2日至4日（星期五至日）

時間：8月2日至3日（星期五至六）中午12時至晚上9時

8月4日（星期日）中午12時至晚上8時

地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳3BCD

網頁：http://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/catexpo2024

