香港貓迷博覽會8.2至8.4會展開鑼　調查指港人每月平均1900元養貓

香港貓迷博覽會今年再度在灣仔會展舉行，展期為8月2至4日，參與展商有200個，有410個展位。是次博覽會設有「文創藝術區」及CFA 夏日國際貓展等。首次邀來日本藝術家山本修參展。主辦方展覽集團今年6月進行網上調查，1000名受訪者表示，平均每月養貓開支較上年升26.4%，達1889元。總經理朱雪玲表示，雖擔心北上消費潮，但希望能維持上年18萬人流，且有突破。



調查顯示養貓人士平均每月的養貓開支近1900元。(陳葦慈攝)

平均每月養貓開支達1889元 八成意向留港買貓用品

今年香港貓迷博覽會已是第二屆舉辦，展覽館由去年兩個增至三個，有200個展商、410個展位。主辦總經理朱雪玲表示，雖然擔心北上消費潮，但希望能維持上年人流。她又指根據6月的調查，1000個受訪養貓人士中，8成意向留港消費、購買貓相關用品，認為品質較高、使用售後服務較方便。

她續指，逾八成半受訪者養貓開支增加，平均每月支出達1,889元，較去年1,495元增26.4%。另外，每月養貓花費3,500至5,000元的人數比例由4%升至10%，經濟環境、貓隻年齡及醫療保健是影響因素。

調查又發現，六成以上受訪者飼養兩隻或以上貓隻，12.4%更飼養四隻或以上，較去年升1%。至於最受歡迎品種、其中四種都是短毛貓、包括英國短毛貓、布偶貓，美國短毛貓、及異國短毛貓。

今屆展覽仍會設立文創藝術區。（陳葦慈攝）

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設文創藝術區 日本藝術家山本修首來港參展

朱雪玲表示，今年繼續與本地藝術家LeonLollipop合作，同樣設有文創藝術區，又指上年反應熱烈，展覽完結後，藝術家用了半年才完成所有展覽收到的訂單。今年亦邀請了各地藝術家參展，包括首度來港參展的日本藝術家山本修，還有韓國、澳門、馬來西亞等地插畫師。她認為文創類產品能吸引更多人流：「鐘意貓唔一定養貓。」

亞洲區冠軍流浪家貓、香港罕見品種Toybob 現身CFA貓隻品種巡禮

博覽期間將舉行CFA夏日冠軍貓展，共10環賽事，由10位世界各地評判評選；另外亦有CFA貓隻品種巡禮，有20個品種超過100隻貓會現身。

其中一隻會現身的家貓名為「好彩」，是第一隻奪CFA亞洲區冠軍家貓的香港家貓，貓主Jennifer在牠不夠一個月大時在草叢中的坑渠發現並收留牠。她指本來只抱着體驗的心態參賽，但發現「好彩」很享受舞台，於是讓牠繼續參賽，最終兩年內累積到至少50個評判的最高評分而奪冠軍。

第二屆香港貓迷博覽會於8月2至4日在灣仔會展舉行。(（陳葦慈攝）

另一隻名為Smitty的短尾貓是Toybob品種，貓主Maggie表示這品種的貓在香港很罕見，自己特意從日本入口買回來，今次參與巡禮希望讓更多人認識這個品種。

除了品種貓，大會亦設「貓貓大銀幕」，從網上徵集得來的貓相挑選150張，主人可以帶同愛貓打卡留念。

主辦方提醒，貓主入場時需把貓放進袋裏，並繫上牽引繩。