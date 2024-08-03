全民運動日｜一文看清8.4免費康樂設施及活動　劍擊體驗名額有限

「全民運動日2024」明日（4日）舉行，港隊運動員在今屆奧運已取得兩金兩銅佳績，全城投入奧運熱潮，為鼓勵不同年齡和能力的市民恆常參與體育及體能活動，傳遞勤做運動有益身心的訊息。康文署轄下18區指定場地明天舉辦多項免費康體活動，並開放大部分康樂設施，供市民使用。不過大部分設施均須抽籤申請預約、或持有活動券，公眾游泳池設施毋須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。



全民運動日的免費康體活動，康文署早於7月22日在18區康樂事務辦事處或指定場地派發活動券，康樂活動明日下午2時至6時進行，當中包括近期在奧運奪金而大受港人歡迎的劍擊活動。



「全民運動日2024」將於明日（4日）舉行。（資料圖片）

「全民運動日2024」可免費使用的康樂設施將會透過「SmartPLAY康體通」以抽籤方式分配使用時段，雖然抽籤分配已於7月25日公佈結果，但如有剩餘時段，未獲分派免費時段的用戶可以「先到先得」方式，於7月29日上午7時起透過SmartPLAY系統預訂。不論預訂方式（抽籤或先到先得），每人當日只可獲取一節免收費的康樂設施（不論類別）。

公眾可免費使用康樂設施 泳池毋須預約先到先得

康文署明天(4日)開放18區轄下多項康樂設施，供市民免費使用，涵蓋室內康樂設施、戶外康樂設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻。

• 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆*、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室*、活動室、舞蹈室和單車賽道*；

• 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆*、射箭場*和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

• 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及分別因改建工程及修繕工程而暫停開放的九龍仔游泳池和東昌街游泳池）；及

• 水上活動中心艇隻*（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

(*預訂這些設施的市民，必須持有相關的資歷證明。)

康樂及文化事務署在「全民運動日2023」於轄下十八區指定場地舉辦多項免費康體活動供巿民參與。圖示市民參加運動攀登體驗活動。

至於公眾游泳池設施則毋須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

同日舉辦免費康體活動 設免費劍擊體驗

當日18區指定體育館亦會舉行免費康體活動，市民憑活動券即可參加健康講座、健體閣、體育示範及同樂活動等，活動券於7月22日於康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。全民運動日當日舉行多項運動體驗，包括近期因「劍神」張家朗及「劍后」江旻在奧運雙雙奪金，而大受港人歡迎的劍擊體驗，會在黃大仙蒲崗村道體育館進行，每節半小時，由下午2時至6時進行，可供160人參與。

未能身處現場的市民，亦可以透過「全民運動日2024」專題網頁（https://www.lcsd.gov.hk/tc/sfad/2024/）及「康文＋＋＋」Facebook （https://www.facebook.com/LCSDPlusss）專頁收看運動示範，隨時隨地都可以做運動。