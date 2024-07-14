全民運動日｜7.16起SmartPLAY開放抽籤訂場　7.25公布結果

今年8月4日是「全民運動日」，康文署今日（14日）公布，下周二（16日）起，市民可以個人身分，使用「SmartPLAY康體通」，抽籤預訂康文署於「全民運動日2024」免費開放的多個收費室內、戶外康樂設施，包括室內籃球場、羽毛球場、排球場等25項設施。電腦抽籤分配結果將於7月25日公布。



康文署將於8月4日（星期日）舉行「全民運動日2024」。（康文署圖片）

25項室內、戶外康樂設施：



室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆＊、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室＊、活動室、舞蹈室和單車賽道



戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆＊、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）



公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及分別因改建工程及修繕工程而暫停開放的九龍仔游泳池和東昌街游泳池，市民只需於開放時段到泳池排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。）



水上活動中心艇隻＊（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。



＊：預訂設施市民，必須持有相關資歷證明。詳情載於網頁: www.lcsd.gov.hk/tc/sfad



馬鞍山游泳池

康文署指，有意預訂的市民，可於7月16日至22日期間，登入「SmartPLAY康體通」提交抽籤申請。而每份申請可包括三個抽籤選項。電腦抽籤分配結果將於7月25日公布，並會透過「SmartPLAY」通知用戶成功中籤的時段，中籤者毋需確認。

提交後的申請在7月22日晚上11時59分截止前仍可更改，市民可按「編輯抽籤選項」作出更改，但在更改後必須再次確認聲明及「遞交申請」，以完成整個抽籤申請程序。

「全民運動日2024」免費開放的多個收費室設施，包括室內籃球場。（資料圖片）

剩餘段節可先到先得登記 康文署提醒預約人準時取場

至於若有剩餘段節，未獲分派的用戶便可以「先到先得」方式，於7月29日上午7時起，透過「SmartPLAY」預訂8月4日可供免費使用的段節，而不論是抽籤抑或先到先得預訂，每人當日只可獲取一節免收費不論類別的康樂設施。

廉文署提醒：60日內累積兩次缺席 禁訂場90日

康文署呼籲租用人要準時到場，如未能於所預訂的段節開始的首十分鐘內取場，便會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

如租用人未能取用已預訂設施，則應最遲於使用前一天在「SmartPLAY」取消預訂。如租用人不取場而沒有按規定取消預訂或租用人於所租訂段節被發現不在場使用設施，將當作不取場／不在場使用設施一次；租用人在60天內累積兩次違規紀錄，會被禁止預訂康文署的康體設施90天。

「全民運動日2024」免費開放的多個收費室設施，包括網球場。（資料圖片）

7月22日起指定場地派全民運動日免費活動入場劵

另外，十八區指定體育館於8月4日下午2時至6時舉行包括健康講座、健體閣、適合長者和殘疾人士一齊參與的免費體育示範及同樂活動。今年的主題是「親子體能 與你『童』行」，指定場地將設有配合活動主題的親子運動，活動券將於7月22日起，於康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。

而康文署「全民運動日」專題網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時起會直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。