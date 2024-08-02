3男涉潑水節向警射水　TVB記者被射至全身濕透　保持專業仍笑笑口

Youtuber「勇狗」曾維誠和另外兩名男子，涉嫌在去年潑水節以水槍射警員及無綫記者案，今午（2日）在九龍城裁判法院續審，其中一名當日被水射擊的記者供稱，案發時遭三名被告射水，令他們難以完成報道，即使同事著被告停手，他們起初都未有理會，後來才停手。該記者稱，他當日被射至全身濕透，又說：「每次一開口，就好大量既水入黎。」他並感到「醃眼」。惟影片所見記者作報道時仍「笑笑口」，他解釋因不想表現出不專業的態度。



3名被告：曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（31歲，成人用品商人），共涉3項襲警和3項普通襲擊罪，指他們於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，3名輔警，兩名無綫新聞記者及一名無綫攝影師。

無綫英文記者李天耀稱，當日被射水至全身濕透，一開口便有水湧入口。（朱棨新攝）

李當日穿上印有無綫圖案的雨褸

負責英文新聞報道的無綫新聞記者李天耀供稱，當日下午他和同事吳家軒及攝記師譚永文到九龍城採訪潑水節，三人均穿上雨褸，吳和李的雨褸更印有無綫的圖案，背後寫有「PRESS」。

現場做扒被射水

李稱當日下午3時許，他們在城南道近賈炳達道採訪時遭人潑水，亦有人用水槍封水。他指，主要是小孩向他們射水，他們覺得是都是鬧著玩。至下午4時，李在現場「做扒」，即記者在攝錄機前進行報道。當時除了有小孩外，三名被告亦有向他們射水。譚曾要求停止射水，先讓他們完成報道，但被告們並未有理會。

一開口便有大量水入嚟

他稱，首被告當時近距離用水槍他的臉，李稱：「小朋友唔會咁近距離搞我哋。」李又稱他當時：「每次一開口，就好大量既水入嚟。」亦感到「醃眼」，眼睛難以張開；耳朵亦有入水，難以聽到他人說話。

欲轉位置3被告仍跟著並繼續射水

李續指，被告的行為造成很大滋擾，他未能有特別反應，只能用手擋。由於在該處未能「做扒」，三人遂改到衙前圍道一帶繼續報道。但各被告跟著他們，期間亦有向他射水。攝影師譚永文後來聯絡在場警員，警員再跟第三被告說話，各被告才停止。

李天耀當天穿著印有無綫圖案的雨褸採訪時遭人不停射水。（影片截圖)

李天耀稱被水射面時覺得「醃眼」。（影片截圖)

李天耀稱當日被水射至睜不開眼睛。（影片截圖)

保持專業仍笑笑口

庭上播放相關片段，控方問及李為何仍「笑笑口」，李稱不想表現出不專業的態度，又指若表達不滿，亦不會對他有好處。

覺被告過火但未嚴重至要向警方抗訴

李在辯方盤問時承認他在現場未有向警員投訴，因他覺得被告是針對他們，認為被告的行為是「過咗火」，令他覺得煩厭和不舒服，但未嚴重至要向警方投訴。辯方指，李於案發後數天收到公司指示，其後他便到警署錄取口供，李同意。

案件編號：KCCC2666/2023

有「勇狗」之稱的Youtuber曾維誠(左)及次被告葉嘉健(右)。(朱棨新攝)