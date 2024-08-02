3男涉潑水節向警射水　主辦方稱有規定不能射警　但無權執法

Youtuber「勇狗」曾維誠和另兩名男子在去年的九龍城潑水節中，涉嫌以水槍射向6名警員及無綫新聞記者，從而被控。3人否認6項襲警及普通襲擊罪，案件今（2日）在九龍城裁判法院開審。有份主辦該次活動的一名女幹事稱，活動有限定參與者需在指定範圍內射水，且不可射向警員等制服團院及工作人員水，但活動上仍有警員被射中，她稱當日的參與者情緒高漲，否認該規矩名存實亡，但他們只是主辦方，無權執法。辯方質疑主辦方無限制警員參與，女幹事稱警員只是在場提供協助。



有「勇狗」之稱的Youtuber曾維誠(左)及次被告葉嘉健(右)。(朱棨新攝)

報稱是成人用品店商人的第三被告袁子健。(朱棨新攝)

3名被告：曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（31歲，成人用品商人），被控3項襲警和2項普通襲擊罪，指他們於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，襲擊輔警警員6553、輔警警員8591、女輔警警員6605，及無綫新聞記者男子吳家軒及李天耀。曾及袁另被控1項普通襲擊罪，指他們在同日同地襲擊無綫新聞攝影師譚永文。

規定不能向工作人員及制服團隊射水

九龍城區議員劉婉燕供稱，她案發時為九龍城區居民聯會幹事，該會案發日舉辦「九龍城潑水節嘉年華」，潑水活動則於下午3至5時舉行，位置限定在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，參與的市民需在圍封的馬路射水，不可在圍封地區外射水，包括城南道的行人路。此外，參加者不可向工件人員和制服團體射水，制服團體包括指警員。

九龍城區議員劉婉燕供稱，主辦方有規定不能向制服團隊，包括警員射水，但他們並無執法權。(朱棨新攝)

劉稱現場人士情緒高漲清場也不願走

劉稱她當天有到現場，見部份人士情緒高漲，4時半清場時也不願離開。辯方盤問時播放涉案新聞片段，顯示有人在行人路射水，有警員被射中，劉同意有這樣的事並承認大會曾收到投訴，指有人行為不檢。根據其口供，當時一名穿紅色短袖上衣的參加者玩得情緒高漲。

2023年4月9日，九龍城舉行潑水節，一走出店舖，水柱隨即從四方八面而來。（夏家朗攝）

4月9日，九龍城舉行潑水節，市民享受狂歡節日。（夏家朗攝）

4月9日，九龍城舉行潑水節，水槍不夠過癮，直接用水桶「照頭淋」。（夏家朗攝）

2023年4月9日，九龍城舉行潑水節，狂歡時亦要注意安全，警員向玩過火的小朋友訓話。（夏家朗攝）

4月9日，九龍城舉行潑水節，水從四方八面射來，警員亦「舉手投降」。（夏家朗攝）

4月9日，九龍城舉行潑水節，市民享受狂歡節日。（夏家朗攝）

4月9日，九龍城舉行潑水節，市民享受狂歡節日。（夏家朗攝）

4月9日，九龍城舉行潑水節。潑水象徵洗去衰運，愈濕愈好。（夏家朗攝）

4月9日，九龍城舉行潑水節，街頭水花四濺。（夏家朗攝）

4月9日，九龍城舉行潑水節，市民享受狂歡節日。（夏家朗攝）

警方只是在現場提供協助

辯方質疑，劉所指的規矩未有嚴格執行，名存實亡。劉否認是名存實亡，但他們只是舉辦方，無權執法。辯方又指，舉辦方沒有限制警員參加活動，劉回應指，他們和警方開會時，只談及警員提供協助角色，不包括他們參與活動。

案件編號：KCCC2666/2023