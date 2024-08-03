奧運｜Go! Team HKG　啟德體育園上演主題燈光展：全城上下撐港隊

港隊在巴黎奧運表現出色，暫摘2金牌及2銅牌，啟德體育園今晚（3日）起一連兩個周末及周日夜，在主場館外牆上演首個大型戶外LED燈光展，除了「全城上下撐港隊」及「Go! Team HKG」等打氣字句呈現，劍擊、游泳、羽毛球等不同奧運項目的動感圖像亦在主場館外牆出現，當然亦不少得今屆奧運的港隊運動員，他們的名字逐一在外牆顯示，答謝他們的付出和努力。



「全城上下撐港隊」8月3日晚在啟德體育園主場館外牆上呈現。（廖雁雄攝）

為支持港隊，啟德體育園特別製作以「奧運」為主題的動感燈飾，今晚、明晚（4日）及下周末（10日）及翌日（11日）晚上8時至9時在主場館外牆上演。

8月3日晚在啟德體育園主場館外牆上呈現的打氣字句包括「齊來並肩撐港隊。」（廖雁雄攝）

燈光展首先會呈現色彩繽紛的圖案，其後是「全城上下撐港隊」及「Go! Team HKG」等打氣字句，之後會有有奧運項目的動感圖像，參加本屆巴黎奧運的香港運動員名字，會逐一在外牆顯示。啟德體育園指，最佳觀賞點為土瓜灣海心公園海濱長廊、九龍灣啟德橋、西灣河鯉景灣海濱。

「劍神」張家朗的名字8月3日晚在啟德體育園主場館外牆上呈現。（廖雁雄攝）

▼8月3日 啟德體育園上演奧運主題燈光展▼

