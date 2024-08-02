張家朗奧運金牌｜成功衛冕　劍神：上一代種出來的樹　由我們收成

「世一劍神」張家朗在巴黎奧運個人花劍成功衛冕，再贏得金牌，他及隊友今早（2日）凱旋歸來。張家朗說，對成功衛冕難以相信，形容是上一代種出來的樹，由他們去收成，「唔止我呢代功勞。」他指不止是劍擊隊，所有香港運動員都爭取好成績，有無獎牌都值得尊敬。



對於決賽裁判爭議，張家朗再解釋，劍擊世界的裁判角度是在基本規則中有不同理解，一些看腳一些看手，不存在有無黑哨及偏幫情況，在他看來裁判並無問題。



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張家朗乘搭的法國巴黎直飛香港航班，較預定遲約一個小時至7時05分才抵港，逾百名支持者及傳媒一早在接機大堂等候。他及隊友甫一出來，即有不少人呼喊「家朗、家朗」；張家朗展示奧運金牌，吸引不少人拍照。

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回應裁判爭議：裁判一些看腳一些看手 不存在有無黑哨

張家朗說，很開心再奪金牌，形容成功衛冕難以相信，是人生中最開心的時刻之一。他指這個成績，是上一代種出來的樹，由他們去收成，「唔止我呢代功勞。」他認為不止是劍擊隊，所有香港運動員都爭取好成績，有無獎牌都值得尊敬。

他又提及教練是法國人，形容在這次在法國奪得金牌十分奇妙。

對於決賽爭議，張家朗稱自己與意大利選手都有在ig解釋，強調劍擊世界裁判角度是在基本規則中有不同理解，一些看腳一些看手，不存在有無黑哨及偏幫情況，認為決賽裁判需有一定的經歷先才能擔當，在他看來裁判並無問題。

▼張家朗巴黎奧運決賽衛冕金牌▼



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指港隊未能入圍團體賽是「無形打擊」 冀下屆可成功

張家朗指上屆及今屆奧運心情無不同，每一屆都不希望給予自己太大壓力，保持放鬆心態打，發揮應有表現，不想因藉口而抹殺平時努力練習，令訓練汗水白費。他指今屆比賽初期狀態不好，故不時調節，衛冕時也感到好開心，故無想獎金問題，仍在消化事件，強調需要繼續進步，為之後比賽努力。

接下來會放鬆休息，因過去3年備戰奧運，身體及心理都感到疲倦，現在只想有較好的休息去準備新賽季。

至於四年後的下屆奧運會否再出戰，張家朗說暫未考慮下屆如何，但希望能入圍團體賽，因今屆無入圍感到好可惜，「世錦賽拎銅牌，兩個分站都有牌，入唔到係無形打擊」，又指上屆成績雖無今屆好，今屆卻未能入圍，希望下屆努力。

張家朗又說，希望想參加運動的年輕人及香港市民要堅持，參與運動是開心及健康的事，「大家最緊要係唔好放棄。」

▼張家朗出戰男子花劍32強▼

