江旻憓奧運金牌｜雙膝曾斷十字韌帶　開刀醫生讚康復快：紀律性強

「微笑劍后」江旻憓以「世一」之名於今屆巴黎奧運勇奪女子重劍項目金牌，昨日（1日）凱旋回港。



江旻憓雙膝十字韌帶曾斷裂，最終康復成為金牌選手，為其兩次開刀的中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒表示，江旻憓能迅速康復，主要是靠她的天賦和身體質素，更重要是她極具紀律性，不論作息、飲食及訓練都協調得很好，又稱出發前一個月也曾有小傷，幸康復也很快。



中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒，過去為不少運動員治療。（資料圖片/李澤彤攝）

中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒表示，江旻憓康復速度快，全靠她本人天賦及身體質素好，尤其在第一次斷韌帶時，已發現她紀律性極強，不論作息、飲食及訓練都協調得很好。

江旻憓是一名素食者，問及素食是否有助康復，容稱在運動醫學上，素食幫助不算大，否則每個運動員都會食素，但江旻憓一邊食素，另一邊也有非常紀律的作息生活，且永遠好樂觀，積極投入康復，令康復速度加快，「佢會想學好多嘢，問點解咁做、想咁試得唔得。」

港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港破天荒奪得女子重劍金牌，8月1日清晨返港，在機場不停展示招牌微笑，指希望成立慈善基金或社企幫助更多小朋友，一同分享金牌喜悅。（蘇煒然攝）

問及十字韌帶是否較易斷裂，容樹恒稱以劍擊而言，一般平時玩不會有事，只是江旻憓訓練及比賽強度、身體碰撞太大，有時候腳落地姿勢不佳、力不夠，就容易受傷，也需練習弓步，每日練幾百下負擔較大。

容樹恒又說，今次奧運運動員中，有獎無獎的運動員都背負不少傷患前行，但每個人都很樂觀，包括謝影雪，賽後痛哭也只因「積壓好耐、好辛苦好辛苦」。

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

奧運賽事首日 「世一」江旻憓成功贏得女子重劍個人賽金牌▼

