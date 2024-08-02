巴黎奧運｜謝影雪賽前突患病擠牙膏都無力　主診醫生：放棄非選項

港隊羽毛球代表謝影雪與拍檔謝俊文於巴黎奧運混雙8強落敗，賽後淚灑當場，指出戰前突患類風濕關節炎，指當時「擠不了牙膏﹑頭都梳不到」，生怕無法去奧運，令不少市民動容。



中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒今早（2日）在電台節目特別提到謝影雪是「黑仔王」，除奧運前一個月確診類風濕關節炎外，出發前一兩星期膊頭其實也曾甩骹，過去也無空窗期做手術休養。提到是否曾建議其放棄甚至退役，容指：「一般人可能唔打，但對佢來講好明顯唔係一個option（選項），甚至係好低層次既選擇，佢想可以去到奧運代表香港同佢拍檔繼續比賽。」



中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒。（資料圖片/李澤彤攝）

中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒表示，因在國際運動醫學上有公職及教學，故每四年一度的奧運都會前往當地開會及講學，順道買飛入場支持香港運動員。他指今屆奧運有很多幕都深刻，尤其是他曾照顧過、受過傷的運動員，冀到場支持加強他們的信心。

容特別提到羽毛球混雙代表謝影雪情況，指她在出戰奧運前數個月突然身體關節多處腫痛，持拍、甚至刷牙都困難，「手指合唔埋」，又稱謝本身已「周身傷」，許多面都有困難。

容續稱，當時先醫治謝影雪的表面傷患，但問題仍不斷出現，經多番檢查後、在臨去奧運前一個月謝確診類風濕關節炎。他指類風濕關節炎本身與運動無直接關係，是身體免疫系統對抗時產生的抗體前破壞關節組織，有時會因一些原因刺激到，其中一個未經證實原因，是壓力引起，令影雪日常生活都有困難，幸好後來用藥物控制到，才有「食藥多過食飯」一幕出現。

謝影雪與鄧俊文賽後感觸落淚。（影片截圖）

他又說，謝影雪需服用大量藥物，醫生亦知道處方一些非禁藥藥物，但因健康需要需服用違禁藥物時，就須向奧委會報備，因此事前已報備妥當，運動員也有紀錄服藥習慣。

談及謝影雪，容樹恒直言她是「黑仔王」，除類風濕關節炎外，出發前一兩星期更突發甩骹送入醫院，「佢甩過8次，細個到而家，我已好熟佢膊頭」，本應做手術處理問題，但因康復期長達半年，「謝影雪橫顧過去10幾年邊有半年時間比你，唔少運動員都是咁，所以常常整親又爆出來。」

問及有否建議其放棄打羽毛球，他則稱永遠會正面鼓勵她，除非性命尤關或有好大危險，否則醫生會與她同行，「一般人可能唔打，但對佢來講好明顯唔係一個option，甚至係好低層次既選擇，佢想可以去到奧運代表香港同佢partner繼續比賽。」