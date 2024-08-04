巴黎奧運｜謝影雪粉絲贈手作　大讚「咁多傷勢仍堅持，值得支持」

香港羽毛球代表隊完成巴黎奧運賽事，港隊今日（4日）返港，不少支持者清晨到機場接機，支持混雙組合「鄧謝配」。於社交平台Instagram開設謝影雪粉絲專頁的女版主「姑姐」（化名），帶同手作送贈謝影雪，她透露，上屆東京奧運目睹二人錯失獎牌後，不希望他們此後失去支持，故開設專頁一直支持謝影雪，「見到佢頂住咁多傷勢，都仍然堅持，好感動、值得支持。」；亦有接機市民指，所有可出戰奧運的港隊代表，同樣值得尊敬。



謝影雪手上的卡片，是粉絲專頁的版主親手製作，包括「鄧謝配」平時的不同表情。。（盧翊銘攝）

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Instagram謝影雪粉絲專頁女版主「姑姐」，今早與其他粉絲一同到機場等候，即場向鄧俊文及謝影雪送上手作。她表示，開設支持謝影雪的Instagram專頁（@allforsuet_1109），是由於上屆東京奧運時，一直從小組賽開始留意「鄧謝配」，認為二人相當有默契，令過去不留意羽毛球的她，開始關注賽事。

看到謝影雪痛哭而被感動

「姑姐」又指，後來「鄧謝配」成功闖進銅牌戰惜敗，當下看到謝影雪痛哭而被感動，「攞唔到個牌已經好唔開心，但唔想佢因為咁樣而失去一份支持。」最終成立專頁繼續支持謝影雪。

港隊羽毛球代表完成巴黎奧運賽事回港，有不少支持者接機。（盧翊銘攝）

讚今年表現比上屆奧運有進步

來到今屆，她認為二人表現比上屆更出色，雖然名次遜於上屆，但考慮對手更強下，今年表現有所進步；「尤其是見到謝映雪佢頂住咁多傷勢，都仍然堅持，就更加覺得好感動、更加值得支持。」

她續指，「唔係淨係佢哋（「鄧謝配」），所有上到奧運舞台嘅香港運動員，其實已經好值得大家尊敬，拎到入場券已經係好唔容易嘅事。」

港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」回港，鄧俊文及謝影雪感謝港人支持，會以努力回報大家。（盧翊銘攝）

港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」回港，鄧俊文及謝影雪感謝港人支持，會以努力回報大家。（盧翊銘攝）

今早7時到埗的曾小姐，亦是從東奧開始支持這對組合。她認為，運動員本身備戰困難，希望港人日後可多關注其他比賽，而非到奧運這類頂級舞台才支持。

今早6時許來到機場守候、並取得謝影雪簽名的球迷張先生則說，明白運動員付出許多汗水、心力，又要面對重重比賽，「作為市民嚟講，因為都去唔到比賽場地，唯有喺度送佢哋一份心意。」

他又提到，相當欣賞「鄧謝配」於最後一屆奧運，用盡最後力量與對手周旋；期望港隊日後可以繼續努力，未來再與世界各地的選手再次一較高下。