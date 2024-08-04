巴黎奧運羽毛球｜鄧謝配返港 感謝港人支持 續拍檔打今年公開賽
撰文：郭梓謙 江麗盈
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羽毛球港隊完成巴黎奧運賽事，今早（4日）抵港，港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪獲不少支持者歡迎，早前受傷患困擾的謝影雪表示，雖然八強止步，但不覺得有遺憾，自己發揮到應有水平，感到很滿意。
鄧俊文憶述，兩年前已確認要與謝影雪搭擋打奧運，「佢未問之前，我心中已有答案，依家證明無揀錯。」他們暫未有拆夥的打算，強調會繼續打今年的日本及香港公開賽，至於「打到幾時」會待沉澱過後再作打算。
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羽毛球港隊完成巴黎奧運賽事返港，今早抵達香港機場，在羽毛球混雙八強止步的「鄧謝配」到埗後接受訪問，謝影雪表示，不覺得有遺憾，感恩能完成奧運，比賽前有意外甩骹曾擔心不能去奧運，但今次能做到賽前想做的事、能享受舞台、發揮到應有水平，所以感到滿意。
佢（謝影雪）未問之前，我心中已有答案，如果你想繼續打，一定擺第一位，一條心爭取打奧運，依家證明無揀錯。
港隊羽毛球代表鄧俊文指，兩年前謝影雪曾問他會否想繼續拍檔，他說「佢未問之前，我心中已有答案，如果你想繼續打，一定擺第一位，一條心爭取打奧運，依家證明無揀錯。」
至於未來打算，他指雙方未商討，但8月底會參與日本公開賽，以及9月的香港公開賽，但之後還會參與甚麼比賽、以至「打到幾時」或等休息沉澱過後再作打算。
鄧俊文：奧運後會「打得放啲」
鄧俊文說，隨奧運完結，心態上較放鬆，會「打得放啲」，不需要再在意排名，想享受比賽，又說不少人都曾提及「笑住打會enjoy比賽可能打得更加好」。
謝影雪指，目前未退役，但回望過去，自小有不少前輩提攜，希望當不在前線時，也可以盡能力幫助更多年輕運動員，為香港爭取更多好成績。
感謝港人捱夜睇波 會以努力回報
現時有不少支持者接機，鄧俊文說要感謝他們的支持，特別是奧運要半夜看比賽，今早又有很多人已早早到機場等待，會以努力回報他們。
提到今次有多位首次參與奧運的運動員，他說，相信首次參與奧運，有人會滿意、有人不滿意，希望年輕運動員不要放棄、加把勁，在奧運後把握機會將排名或實力提高，準備未來的比賽。
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