巴黎奧運羽毛球｜鄧謝配返港　感謝港人支持　續拍檔打今年公開賽

羽毛球港隊完成巴黎奧運賽事，今早（4日）抵港，港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪獲不少支持者歡迎，早前受傷患困擾的謝影雪表示，雖然八強止步，但不覺得有遺憾，自己發揮到應有水平，感到很滿意。



鄧俊文憶述，兩年前已確認要與謝影雪搭擋打奧運，「佢未問之前，我心中已有答案，依家證明無揀錯。」他們暫未有拆夥的打算，強調會繼續打今年的日本及香港公開賽，至於「打到幾時」會待沉澱過後再作打算。



港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」回港，鄧俊文及謝影雪感謝港人支持，會以努力回報大家。（盧翊銘攝）

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羽毛球港隊完成巴黎奧運賽事返港，今早抵達香港機場，在羽毛球混雙八強止步的「鄧謝配」到埗後接受訪問，謝影雪表示，不覺得有遺憾，感恩能完成奧運，比賽前有意外甩骹曾擔心不能去奧運，但今次能做到賽前想做的事、能享受舞台、發揮到應有水平，所以感到滿意。

羽毛球港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪。（路透社）

佢（謝影雪）未問之前，我心中已有答案，如果你想繼續打，一定擺第一位，一條心爭取打奧運，依家證明無揀錯。 港隊羽毛球代表鄧俊文

港隊羽毛球代表鄧俊文指，兩年前謝影雪曾問他會否想繼續拍檔，他說「佢未問之前，我心中已有答案，如果你想繼續打，一定擺第一位，一條心爭取打奧運，依家證明無揀錯。」

至於未來打算，他指雙方未商討，但8月底會參與日本公開賽，以及9月的香港公開賽，但之後還會參與甚麼比賽、以至「打到幾時」或等休息沉澱過後再作打算。

羽毛球港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪。（路透社）

鄧俊文：奧運後會「打得放啲」

鄧俊文說，隨奧運完結，心態上較放鬆，會「打得放啲」，不需要再在意排名，想享受比賽，又說不少人都曾提及「笑住打會enjoy比賽可能打得更加好」。

謝影雪指，目前未退役，但回望過去，自小有不少前輩提攜，希望當不在前線時，也可以盡能力幫助更多年輕運動員，為香港爭取更多好成績。

羽毛球港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪。（資料圖片/黃寶瑩攝）

感謝港人捱夜睇波 會以努力回報

現時有不少支持者接機，鄧俊文說要感謝他們的支持，特別是奧運要半夜看比賽，今早又有很多人已早早到機場等待，會以努力回報他們。

提到今次有多位首次參與奧運的運動員，他說，相信首次參與奧運，有人會滿意、有人不滿意，希望年輕運動員不要放棄、加把勁，在奧運後把握機會將排名或實力提高，準備未來的比賽。

謝影雪。（資料圖片/黃寶瑩攝）