巴黎奧運｜AIA賀港隊免費坐摩天輪　排隊市民：多謝運動員付出

香港隊於巴黎奧運創佳績，AIA 今日（4日）提供免費坐摩天輪，祝賀香港運動員。不少市民及旅客一早到達中環，在烈日當空下排隊入場，有媽媽帶同兩個女兒到場指，此活動可以讓小朋友認識更多有關香港運動員，多謝他們的努力和付出。



有不少市民一早到達中環在烈日當空下排隊入場，有工作人員沿途派扇予派排隊市民。（鄧宇詩攝）

有不少市民一早到達中環在烈日當空下排隊入場，有工作人員沿途派扇予派排隊市民。（鄧宇詩攝）

AIA 今早11時至晚上11時讓市民免費坐摩天輪，不少市民一早到中環，在烈日當空下排隊入場，有工作人員沿途派扇予派排隊市民。

蔡女士今日帶同兩位女兒到場，她指，原本不知道今日可以免費乘搭摩天輪，她認為，活動可以令小朋友更了解香港運動員的努力。她指，對重劍女選手江旻憓的表現最深刻，因為她在決賽「絕地反擊」，「多謝佢哋為香港付出。」

排頭位的旅客李小姐約於早上10時到達，她指，十分高興可以舉辦相關的活動，可以為運動員加油。（鄧宇詩攝）

旅客王小姐與朋友今日到場，她們亦是到場才知有免費活動，她指，相關支持運動員的活動可以鼓勵市民關注奧運。她表示，有留意到港隊在乒乓球項目的表現，她稱，「每個運動員，不管有沒有拿獎都很棒。」

排頭位的旅客李小姐約於早上10時到達，她指，十分高興可以舉辦相關的活動，可以為運動員加油。她指，對於今屆運動員出色的表現感到十分驕傲。