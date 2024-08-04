McGriddles｜試食賣出百萬份　麥當勞向合資格員工每人派最多$200

【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】香港麥當勞上周六 (7月27日)推出McGriddles楓糖班戟漢堡優先試食階段，開售後大賣，由7月27日至29日共賣出100萬份，反應超出麥當勞預期，需提早結束優先試食階段供應。麥當勞公布向員工派「打氣獎賞」，所有於7月27日或28日內、連續工作滿4小時或以上的員工，可獲每天100元獎賞，即共最多200元，超過8,000位餐廳前線員工獲得。



麥當勞7月27日凌晨4時正式發售港版McGriddles，即楓糖班戟漢堡系列，大受歡迎。（黃浩謙攝）

McGriddles楓糖班戟漢堡上周六 (7月27日)開售，優先試食階段原定一連五日至7月31日止。首日已有大批捧場客一早利用麥當勞手機程式落單及到分店領取，由27日至29日售出100萬個McGriddles。麥當勞在29日公布，由於反應超級熱烈，需提早結束優先試食階段的供應。

麥當勞為感謝員工，宣布向所有於7月27日或28日內連續工作滿4小時或以上的員工，包括餐廳管理組以及組員，派發每天100元的獎賞，即如該兩日都連續工作滿4小時，合共可得200元。

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香港麥當勞發言人表示，公司期望藉着是次發放打氣獎賞，答謝每日超過8,000位餐廳前線員工在McGriddles系列試食推廣活動期間的努力。

香港麥當勞發言人表示，公司期望藉著是次發放打氣獎賞，答謝前線員工在McGriddles系列試食推廣活動期間的努力。

McGriddles將於明日(5日)凌晨4時起，正式在全線分店的早餐時段推出。屆時顧客除了可透過App手機下單外，亦可在櫃檯及自助點餐機直接選購。