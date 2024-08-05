北上｜周日晚蓮塘返港打蛇餅　全日5.6萬人次入境　7.1後新高

港人北上熱潮持續，近年新啟用的蓮塘香/園圍口岸成為港人往返內地的熱點。昨日周日（5日）晚上9時，連接口岸的內地蓮塘商業城外，一度塞滿回港人潮，人流排到商業城外，現場需人流管制，架起鐵馬大打「蛇餅」。



據入境處數字顯示，昨日經蓮塘香園圍口岸出入境共9.8萬人次，當中入境錄5.6萬人次，是繼今年七一5.64萬人次後新高，其中入境港人達4.1萬人次。



昨日有網民發帖指，蓮塘口岸晚上9時有不少人正待過關。（Facebook北上突發關注組截圖）

過關人士：蓮塘晚上9時已打蛇餅

Facebook「北上突發關注組」昨晚有網民張貼蓮塘口岸於晚上9時的情況，可見現場有不少人正待過關，人流排到出蓮塘商業城外，一度「打蛇餅」，有網民稱，自己經常於蓮塘口岸過關，唯獨該時段突然「迫爆」。

有網民就認為，長者從上水乘搭開往香園圍口岸的巴士只需2元，令他們一窩蜂湧往口岸北上；也有人批評，關口設計有問題本身有問題；甚至有人認為，「一係加收回程費位位二百。大陸同香港對分，一係唔使有關口，直行直過。」

4.1萬港人人次經香園圍入境 按周多3500多人次

入境處數字顯示，昨日經香園圍口岸入境人數，共計有約5.62萬人次，成為口岸今年第二高的記錄，只比七一回歸當天少約100人次；當中入境的香港居民有4.1萬人次，按周多3500多人次。