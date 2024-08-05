極端酷熱｜天文台錄得市區35.4度破今年高溫　史上排第12熱

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，本港天氣持續酷熱，天文台今日（5日）下午2時半錄得最高氣溫35度，先破今年7月最高溫34.8度的紀錄，到下午4時正再升上35.4度，再破今年最高溫紀錄。今次亦是天文台1884年有紀錄以來，排第12位的高溫，與1960年、2005年和2018年並列。



天文台於下午5時20分發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。



高空反氣旋正覆蓋華南，本港下午天氣極端酷熱，大部分地區氣溫上升至35度或以上。高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東。此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區，會在未來數日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。



今日（5日）下午1至2時，在上水一個運動場，錄得37度的高溫。（蘇煒然攝）

今日（5日）下午上水成為全港最熱地區，運動場停留的市民都汗流浹背。（蘇煒然攝）

本港今日天氣酷熱，持續高溫。（蘇煒然攝）

天文台總部今日（5日）錄得35.4度的高溫，各分區亦超過35度，上水更破當區最高紀錄的38.9度高溫。（天文台facebook）

天文台今早10時發出特別天氣提示，表示天氣極端酷熱及高溫天氣持續，促請市民留意身體健康狀況。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，今日正午時分，本港大部分地區氣溫上升至34度左右。

本港下午天氣極端酷熱，大部分地區氣溫上升至35度或以上，天文台錄得最高氣溫35.4度，是今年以來的最高紀錄。天文台自1884年以來，錄得最高溫是2017年8月的36.6度，其次是2015年8月的36.3度，第三是1900年8月的36.1度。

天文台總部今日（5日）下午4時正，錄得35.4度的今年最高氣溫。（天文台圖片）

天文台有紀錄以來最高溫的前15位，今天（5日）的35.4度將並列第12位。（天文台圖片）

從分區氣溫所見，截至下午5時10分，全港最熱是上水的38.9度、大隴有38.1度、元朗公園有37.7度。天文台

九龍最熱是觀塘的36.9度、其次是黃大仙的36.6度；港島最熱是跑馬地的37.3度，其次是黃竹坑的35.6度；赤鱲角亦有36.7度。

截至今日（5日）下午5時10分，天文台總部錄得35.4度，打破今年高溫紀錄，上水的38.9度成為全港最熱地區。（天文台圖片）

天文台上午預測今日天晴，下午極端酷熱，最高氣溫約35度或以上。分區天氣方面，上水將於下午1時飆升至38度，沙田、大埔、打鼓嶺和石崗都會升至37度。

天文台早上預測，今日下午（5日）下午1時，上水氣溫將升至38度。（天文台圖片）

▼8月5日 天文台總部錄得35.4度的今年高溫▼



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高空擾動會在明日（6日）為廣東沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，本周中至後期華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。

隨著高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。

台灣以東海域的廣闊低壓區，會帶來不穩定天氣，圖為明日（6日）的位置。（Windy.com）

天文台表示，位於台灣以東海域的廣闊低壓區，會在未來數日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

九天天氣預測，明日（6日）最高氣溫稍跌一度至33度，會有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間酷熱，隨後兩天（7、8日）再回升至最高34度，日間酷熱。

本周六（10日）及下周三（14日），再次有一兩陣驟雨，初期部份時間有陽光，後期日子則只有短暫時間有陽光。

▼8月5日 天文台總部錄得35.4度的今年高溫▼

