自願醫保研擴大至中醫醫院　保險業界料保費未必會大升

本港首間中醫醫院料明年底啟用，消息指，醫務衞生局擬擴大自願醫保計劃的保障範圍至涵蓋中醫醫院服務。立法會議員、香港註冊中醫學會會長陳永光今日（6日）在電台節目表示，措施有助鼓勵市民到中醫醫院治療。另一立法會議員、中國太平保險（香港）總經理陳沛良則指，針對保費會否上升仍需參考藥物價格、治療時間等數據，不過由於中醫醫院不設手術服務，料保費未必會大幅上升。



將軍澳百勝角路中醫醫院地盤。（梁偉權攝）

中醫院及西醫院營運成本相若 陳永光料有效鼓勵市民到中醫醫院治療

陳永光指，若政府將自願醫保範圍擴大至中醫醫院服務表示政府對中醫的肯定提升，現時政府亦開始諮詢業界，他指，現時公營中醫服務不足，自願醫保擴大至中醫醫院服務有效鼓勵市民到中醫醫院治療。

3月27日立法會會議。（鄭子峰攝）

他提到，不應因此而影響公營服務的投入，不過，相信此政策可以令市民更常使用中醫服務，有利於中醫發展未來。

被問到會否擔心因香港中醫治療數據不足，令保費增加時，他認為，中醫醫院及西醫醫院的營運成本相若，因此保費不應大幅上升。

陳沛浪稱保費調整需參考藥物價格、治療時間等數據

陳沛浪表示，中醫醫院明年開始營運，保險業界亦有與不同持分者接觸討論。他指，以往香港中醫服務並沒有住院服務，因此業界關注中醫醫院的服務範圍。他稱，藥物價格、治療時間等數據可參考內地的中醫院數據，不過經營費用方面，因為與內地中醫院相差參大，可能未必用作參考。

自願醫保計劃2019年4月推出。（資料圖片）

被問到保費會否大幅上升時，他指，香港中醫院並不提供手術服務，即沒有較大開支的項目，相信保費未必會大幅上升，不過仍需參考其他數據。

他表示，疫情後市民對中醫信心提高，加上中醫醫院投入服務，相信中西醫合作治療會是大趨勢，將自願醫保範圍擴大至中醫醫院服務，有利於自願醫保的發展。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，此措施有效推動中醫發展，但保障範圍仍有待各持分者相討。被問到自願醫保由2019年推動至今，認為其效用如何時，他指，原政府目標首兩年可達100萬張單，但實際需時3年才完成100萬張單的保單，近2年增長亦比較慢，投保單數比較少。