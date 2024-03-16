中醫醫院最快明年底投入服務　設400張病床　收重症不設急症室

本港首間中醫醫院最快明年底投入服務，將分階段提供服務，首年以門診為主，翌年則擴展至住院服務。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟今早（16日）在電台節目表示，中醫醫院設有400張病床，預料每年門診診症量約31萬人次，但不設急症室服務，並將於明年底公布相關收費，為市民能夠負擔的費用。中醫醫院院長卞兆祥認為本地中醫人才充足，計劃明年年中至下半年展開招聘，相信人手問題並不大。



張偉麟表示，中醫醫院連結18間中醫診所暨教研中心，以便市民覆診，並安排中醫院的專家到教研中心培訓人才，以達致協同效應。他並指，本港高達九成以上的中醫師來自社區，期望該批中醫師亦能參與教研中心的運作。

張偉麟指，屆時中醫醫院設有400張病床，預料每年門診診症量約31萬人次，並會處理嚴重病症，但不設急症室服務。「如果孕婦分娩有好多併發症，真係要開刀，或者小朋友要急救，要一連串西醫服務，我哋希望界定得清清楚楚。」

至於收費方面，張偉麟指參考目前教研中心及醫管局中西醫協作計劃的收費水平，65%由政府資助的服務，包括門診和住院等，35%則是非資助服務。他期望能與私營市場協調發展，於明年底公布相關收費，又強調原則是市民能夠負擔費用。

中醫醫院院長卞兆祥表示，過往本港中醫服務以門診為主，重症病人如中風患者等，需要奔波往返接受診治，提供住院服務後，病人則可接受更系統化的治療，中醫醫院將策略性發展6個分科，提供23個專病治療配套。

至於人手方面，卞兆祥表示本港約有1.1萬名註冊中醫師，每年報考執業資格試的人數眾多，認為本地中醫人才充足，中醫醫院計劃明年年中至下半年展開招聘，相信人手問題並不大。