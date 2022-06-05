中醫醫院料2025年落成　每年診症31萬人次　設中西醫結合治療方案

港府近年積極推動中醫藥發展，位於將軍澳百勝角的中醫醫院上周四（2日）動土，食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）發表網誌，提及中醫醫院預計將於2025年落成，屆時會提供住院及內外科、婦科、針灸科等門診服務，醫院設有400張病床，預期每年診症約31萬人次。



食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）發表網誌，料中醫醫院將於2025年落成；圖為去年六月舉行的中醫醫院開院籌備啟動儀式。（陳肇始網誌圖片）

陳肇始在網誌指出，政府去年公布委託香港浸會大學，成為香港首間中醫醫院的承辦機構，中醫醫院佔地4.29公頃，毗鄰政府中藥檢測中心，會提供住院及門診服務，涵蓋內科、外科、婦科、兒科、骨傷科、針灸科、專病服務及復康服務，亦會以中西醫協作形式，採用以中醫為主的中西醫結合醫療護理方案，治療特定類別的疾病，中醫醫院設有400張病床，預期每年診症服務量約31萬人次。

陳肇始又表示，中醫醫院會成為三所本地大學的中醫學院和中醫藥學院的教學及臨床實習場地，及執業中醫師的培訓平台，亦會與本地、內地及海外大學及教育機構進行實證為本的臨床科研及其他與中醫藥相關的研究。院內會設置可進行第一期及第二期臨床試驗的臨床試驗及研究中心，以助研發新的中成藥及擴闊現有中成藥的治療效用。

陳肇始續稱，政府中藥檢測中心會由衞生署管理，通過加強與內地及海外的專業合作，為中藥檢測方法建立國際認可的參考標準，以及支援中藥鑑別及檢測方法的研究，為推動中藥標準化和國際化作出貢獻。

政府化驗所中藥組會在政府中藥檢測中心設立實驗室，為衞生署提供化學分析及諮詢服務，亦會推行實驗室能力驗證計劃和研製中藥標準物質，協助檢測實驗室驗證分析方法和建立檢測結果的溯源性，從而提升香港中藥的品質和安全，保障市民健康。