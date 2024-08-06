江旻憓8.11任馬會對外事務助理經理　助推項目包括青年及體育發展

世一「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運女子重劍項目中奪得金牌後，周日（4日）宣布退役。馬會公司事務執行總監譚志源在Facebook「宣布」及代表馬會歡迎江旻憓（Vivian）加入香港賽馬會公司事務部 (Corporate Affairs Division)，並指將於8月11日履新，任職對外事務助理經理 (Assistant External Affairs Manager)。



譚志源指，江旻憓將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。根據譚志源發給同事的電郵，江旻憓將協助馬會制定和實施對外策略，亦提到江旻憓將被指派參與公司事務部門不同專案，包括支援公司事務執行總監辦公室的工作。



馬會刊物《駿步人生》在2021年3月份與江旻憓進行專訪。（馬會《駿步人生》影片截圖）

鄭琪為江旻憓直屬上司 譚志源：Vivian被馬會宗旨與核心價值吸引

譚志源下午3時在社交平台Facebook上公佈江旻憓加入香港賽馬會公司事務部 (Corporate Affairs Division)，他表示，江旻憓將於8月11日履新，任職對外事務助理經理 (Assistant External Affairs Manager)。屆時江旻憓將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等；同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。馬會對外事務部主管鄭琪為江旻憓的直屬上司。

譚志源（右）在Facebook上公布江旻憓（左）加入香港賽馬會公司事務部，8月11日履新，任職對外事務助理經理。（譚志源Facebook截圖）

譚志源說：「非常高興，奧運金牌中國香港運動員Vivian被馬會的宗旨與核心價值吸引，她渴望貢獻社會的心亦與馬會的理念一致。我相信Vivian定會在馬會盡展所長，開展事業新篇章！」

江旻憓有新發展，而她早與馬會有淵源。在馬會刊物《駿步人生》在2021年3月份的江旻憓專訪，就是譚志源訪問江旻憓，譚志源在影片中表示，與江旻憓第一次見面為2019年7月1日，江與幾位精英運動員來臨賽馬日，替馬會頒發最佳（馬匹）外觀獎，江旻憓亦表示：「我對馬很有親切感，因為我們的訓練場地就在馬場旁邊」。

譚志源表示，馬會與體院有很多年的合作關係，江旻憓亦指，很感謝馬會，她大讚說：「之前受傷也不用擔心，因為有最好的醫生和物理治療師，而由於我食素，亦有很好的營養師......令我保持最佳狀態」。

譚志源表示，馬會與體院有很多年的合作關係，江旻憓亦指，很感謝馬會，她說：「之前受傷也不用擔心，因為有最好的醫生和物理治療師，而由於我食素，亦有很好的營養師......令我保持最佳狀態」。（馬會《駿步人生》影片截圖）

江旻憓在周六（10日）會參與政府舉辦的「青年發展高峰論壇」，她屆時會任演講嘉賓。而論壇由馬會主要贊助，馬會公司事務執行總監譚志源亦會同場出現。