消息：江旻憓將加入馬會　周末與「未來上司」去活動｜政壇諸事町

港隊劍擊代表江旻憓在巴黎奧運奪金後退役，明言期待「新的職業發展」回饋香港，大家都很關心「微笑劍后」的去向，更加有不少猜測。《香港01》獲悉，江旻憓已經覓得新去向，將加入香港賽馬會，在公司事務執行總監譚志源轄下的部門工作。江旻憓周六（10日）將與「未來上司」譚志源同場出席青年論壇，相信屆時會成為焦點。



《香港01》正向香港賽馬會查詢。



江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

江旻憓日前宣布退役：期待有新的職業發展

「劍后」江旻憓在巴黎奧運奪得香港隊第一金後，周日（4日）宣布告別全職劍擊生涯，並期待有新的職業發展，裝備自己，回饋香港，同時累積經驗，「為自己設立的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。 」

消息指，江旻憓的新去向都與慈善有關，將加入香港賽馬會，在公司事務執行總監譚志源轄下的部門工作。圖為江旻憓去年出席馬會精英運動員分享會相片。（葉詩敏攝）

消息：江旻憓將加入馬會 與前高官譚志源做同事

消息指，江旻憓的新去向都與慈善有關，將加入香港賽馬會，在政制及內地事務局前局長、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源轄下的部門工作。

根據馬會年報，譚志源旗下部門包括：公共事務部（賽馬及投注傳訊、議題管理）；公共事務部（企業及慈善傳訊）；對外事務部；內地事務部。

消息指，江旻憓的新去向都與慈善有關，將加入香港賽馬會，在公司事務執行總監譚志源轄下的部門工作。（葉詩敏攝）

江旻憓2021年接受馬會刊物《駿步人生》訪問，主持是譚志源。（馬會相片）

江旻憓曾接受馬會訪問 教授「未來上司」一招半式

江旻憓與馬會都頗有淵源，去年曾出席馬會的精英運動員分享會，今年巴黎奧運奪金後，更獲賽馬會優秀運動員獎勵計劃600萬元獎金，畢竟馬會一直支持培訓運動員的工作。

江旻憓2021年接受馬會刊物《駿步人生》訪問，主持是譚志源。（馬會相片）

江旻憓與「未來上司」亦有淵源，2021年接受馬會刊物《駿步人生》訪問，與主持譚志源對談，更即場指導譚志源一招半式劍擊技巧。採訪後記提到，譚志源與「世界第一劍」學藝，機會難得，令人羡慕又妒忌。未來不知會否有更多「格劍」機會呢？

江旻憓2021年接受馬會刊物《駿步人生》訪問，更即場指導譚志源一招半式劍擊技巧。（馬會相片）

江旻憓與譚志源周六（10日）將出席民政及青年事務局舉辦的「青年發展高峰論壇」。（民青局相片）

江旻憓周六與譚志源同場活動

江旻憓周六（10日）將與「未來上司」同場，出席民政及青年事務局舉辦的「青年發展高峰論壇」，江旻憓與譚志源都是演講嘉賓，相信屆時會成為焦點。