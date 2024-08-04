江旻憓退役｜議員送祝福　何敬康：正常港人必撐　幾時到黃人分化

巴黎奧運奪金的港隊劍擊代表江旻憓今天（4日）宣布退役，期待有新的職業發展，回饋香港。多名議員留言向江旻憓送上祝福，其中，民建聯梁熙表示，感謝江旻憓為體育界的付出，用教育為孩子裝上飛向夢想的「翅膀」，期望她在新征途闖出一片天。



新民黨何敬康表示，無論江旻憓將來在任何崗位服務，對她的支持和熱愛只會加深。他說香港已經進入新時代，「幾時輪到黃人借住江旻憓嘅碩士論文一事，還在肆無忌憚大搞分化，攻擊Vivian嘅愛國愛港立場？」，呼籲正常的香港人站出來堅定撐江旻憓。



8月4日，江旻憓在Facebook宣布退役。（Facebook截圖）

宣布退役的江旻憓文武雙全，不只劍擊「好打得」，學業上亦「好讀得」。2012年入讀美國史丹福大學修讀國際關係學士學位，畢業再攻讀中國人民大學法律碩士學位，現時就讀中大法律博士課程。巴黎奧運奪金後，獲中國人民大學恭賀和透露碩士論文題目。

近日網上流出一篇相信是其碩士論文，從2014年「佔中」作切入點反思選舉制度，談及事件反映社會嚴重撕裂，「佔中」禍害極大，改選舉制度令政治生態恢復平衡。

新民黨立法會議員何敬康在Facebook撰文支持江旻憓。（Facebook截圖）

何敬康：正常嘅港人必撐 幾時到黃人搞分化

新民黨立法會議員何敬康在社交平台Facebook撰文，提到江旻憓退役後無論在任何崗位服務，對她的支持和熱愛，只會加深。她說，江旻憓為中國香港努力爭光，真正的香港人應該與有榮焉，好好愛護愛惜，認為有人因為「酸葡萄心態」走出來搞事。

香港已經進入新時代新階段，幾時輪到呢啲黃人借住江旻憓嘅碩士論文一事，還在肆無忌憚大搞分化，攻擊Vivian嘅愛國愛港立場？唔通著住印上特區區旗隊服代表中國香港出賽，仲要同你地啲黃人一般見識？ 新民黨立法會議員何敬康

何敬康有玩舉重運動，曾經表示對健兒的辛酸身同感受。（何敬康Facebook相片）

何敬康認為全體正常的香港人必須站出來，更加堅定地撐江旻憓，「更好地保護江旻憓呢位真正中華兒女香港之寶！我地要積極反駁無理指責Vivian嘅不實言論，如果有人涉嫌違法嘅更應轉介執法機構跟進！」他說，愛國愛港是每一名香港人的責任，身為立法會議員會堅定不移地用自己的方法保護，毫不猶疑直斥其非。

新民黨立法會議員李梓敬亦在Facebook撰文支持江旻憓。（Facebook截圖）

梁熙感謝江旻憓的付出。（資料圖片/鄭子峰攝）

江旻憓退役，民建聯立法會議員梁熙留言表達感謝。（Facebook截圖）

民建聯梁熙、植潔鈴留言送祝福 感謝江旻憓付出

民建聯立法會議員梁熙在江旻憓宣布退役的貼文下留言，他感謝江旻憓過去為體育界努力拼搏和辛勤付出，選擇用教育為孩子裝上飛向夢想的「翅膀」，祝福她鵬程萬里、身體健康、事事順心愉快，期望江旻憓在新的征途上可以闖出屬於自己的一片天。

感謝你選擇用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀！ 民建聯立法會議員梁熙

江旻憓退役，民建聯東區區議員植潔鈴留言表達感謝。（Facebook截圖）

植潔鈴感謝江旻憓在奧運的賽場上為國家和香港爭光。（資料圖片/盧翊銘攝）

民建聯東區區議員植潔鈴亦留言，感謝江旻憓在奧運的賽場上為國家和香港爭光，亦為香港體壇發展努力和付出，「你是我們的驕傲❤️祝福你在新的跑道上繼續綻放微笑，我們會繼續支持你。」

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