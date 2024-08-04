江旻憓退役｜論文引熱烈討論　葉劉：攻擊來自流亡港人　令人作嘔

巴黎奧運奪金的港隊劍擊代表江旻憓一篇法律碩士論文，引起社會熱烈討論。行政會議召集人葉劉淑儀今天（4日）表示，江旻憓支持一國兩制，將一國置於兩制之上是天經地義，提到她的政治立場、奧運成就受到流亡港人猛烈攻擊，令人作嘔。葉劉說卑鄙的流亡者沒有成就可言，只擅長對有貢獻的人大呼大叫，對無原則的外國政客則拍馬屁，抓住「中國威脅」等煽動性問題博取政治分。



2014年11月，江旻憓拜訪葉劉淑儀。（葉劉淑儀Facebook相片）

葉劉：江旻憓退役後很適合加入法律界

葉劉淑儀在社交平台Facebook撰文，重提10年前獲江旻憓拜訪，當時幾乎沒想到她會成為亞洲首位奧運重劍金牌得主，創造歷史，香港人非常感謝江旻憓，形容退役是明智決定。對於有人猜測江旻憓會否踏上政治生涯，葉劉認為江旻憓獲得中國人民大學碩士學位，在香港完成法學專業證書課程後，很適合加入法律界，相信憑藉她的智慧和韌性，如果她選擇入行，將是法律界之寶。

8月4日，江旻憓在Facebook宣布退役。（Facebook截圖）

江旻憓碩士論文引熱烈討論 葉劉：作嘔的攻擊來自流亡港人

近日網上流出一篇相信是江旻憓的碩士論文，以2014年「佔中」作切入點反思選舉制度，提到「佔中」以違法佔領道路，妨礙社會秩序的方式，聲稱爭取「真普選」，事件曝露出香港社會嚴重撕裂，以及特區民主與法治的緊張關係，形容「禍害極大，遺患深遠」，改選舉制度令政治生態恢復平衡，「化解反中亂港勢力奪權」，是完善「一國兩制」的重要舉措。

論文引起社會熱烈討論，葉劉淑儀說，江旻憓的個人、政治立場、甚至作為奧運選手的成就受猛烈攻擊，形容「這些令人作嘔的攻擊」似乎來自流亡港人，批評他們為了逃避法律後果逃往海外是膽小鬼。她形容卑鄙的流亡者沒有成就可言，只擅長對真正有貢獻的人大喊大叫，對無原則的外國政客拍馬屁，抓住「中國威脅」等煽動性問題來博取政治分。

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葉劉：江旻憓支持一國兩制是天經地義

葉劉說作為中國人，江旻憓支持一國兩制，將國家置於兩制之上是天經地義的，如果沒有中央的支持，香港不可能在1997年之後繁榮，著江旻憓最好忽略攻擊者，相信憑藉她強大的情緒智商，以及家人和導師的支持，會把所有醜陋的事情暗示放到一邊。