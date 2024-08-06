母乳餵哺存歧視　投訴指公司餵哺範圍有閉路電視　遭餐廳要求調位

平機會今日（6日）公布香港公眾處所餵哺母乳的調查研究。自2021年修訂《性別歧視條例》，加入母乳餵哺歧視條文，平機會接獲17宗相關投訴，當中大部分為職場母乳餵哺遭歧視，例如有一名僱主要求該媽媽於公司有閉路電視範圍餵哺母乳。研究又顯示八成受訪母親認為應在公眾地方提供更多餵哺母乳的設施，指目前等候使用設施時間長、位置亦不理想。



平機會今公布調查報告，點出現時公眾處所母乳餵哺設施的種種問題。（鍾蒨宜攝）

平機會於2023年六月至九月完成1000份面談問卷、400份網上問卷，諮詢最近兩年曾餵哺母乳的婦女的意見。平機會又審核50個商場、50個政府處所的母乳餵哺設施，及與30名餵哺母乳婦女進行焦點小組討論。

母乳餵哺仍受職場歧視 公眾不歡迎

平機會政策、研究及培訓主管徐妤婷指出，曾有一名僱主要求職員在公司閉路電視範圍餵哺母乳，聲稱職員在暗角位餵哺，若有意外會「入公司數」。除此之外，亦有其他媽媽曾在公眾地方餵哺母乳而遭歧視，包括有媽媽在圖書館、餐廳在有用布蓋好下餵哺，仍被保安阻止、職員調位，要「抱住個女一路啜一路調枱」。

平機會政策、研究及培訓主管徐妤婷指出，曾有一名僱主要求職員在公司閉路電視範圍餵哺母乳。（鍾蒨宜攝）

母乳餵哺設施不足 和廁所相鄰

研究顯示，除住所外，有86% 婦女會選擇使用商場哺乳室、對其滿意度比政府處所哺乳室高。至於沒有在公眾場所餵哺的母親則表示，餵哺令她或其他人感到尷尬、在其他地方進行更方便。

研究點出多個現時哺乳設施的問題，設施不足是其中之一。負責該研究、珩峰市場研究有限公司總監鍾國權指，較舊的商場缺乏設施，雖然大部分商場現已有該類設施，但繁忙時段的輪候時間長，且只能同時供一名母親使用。部分設施的環境不佳，大多於廁所相鄰，

更有體育館將哺乳室設於殘廁內，衛生情況欠佳。同時，亦有53%商場哺乳室低於屋宇署建議面積。此外，平機會指出現時的育嬰室、哺乳室僅限女生進入，符號亦帶有性別定型意味。有受訪者表示，丈夫帶女兒出去，但「換片枱只有女廁有」，沒有考慮男性亦能擔起育兒責任。

建議政府提供稅務等誘因 鼓勵發展商建立設施

平機會行政總監朱崇文博士表示，現時商場的哺乳室比辦公室與政府處所更多，當政府希望推動母乳餵哺的話，應帶頭改進政府處所的母乳餵哺設施。

平機會針對政府、地產發展商及物業管理公司、僱主提出多方面建議。平機會建議政府為地產商提供建設母乳餵哺設施的誘因，包括獲總建築面積寬免、稅務優惠，修訂相關作業備考，鼓勵商業樓宇提供多於一間育嬰及哺乳室。

長遠而言，政府應考慮以評級系統推動母乳餵哺設施、消除性別定型符號。發展商方面，平機會提議應設置面積更大、設備更齊全的哺乳室，且分開育嬰室和哺乳室，及開發實時輪候系統，減少輪候時間。至於僱主，平機會認為應將母乳餵哺納入公司政策，及為員工進行全面意識培訓。