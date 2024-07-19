平機會舉辦研討會推動構建兼容通達智慧城市　人人共享無障礙生活

平機會作為執行《殘疾歧視條例》的法定機構，一直致力促進各界改善香港的通達環境和設施。為了推動社會各界共同探討如何提升香港的無障礙建設，平機會於7月15日舉行了「全民暢達@香港研討會」，並邀請了多位不同專業界別的講者，和與會者分享他們的想法及建議。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



(8) 患有杜興氏肌肉營養不良症的梓鍵在研討會開幕禮跟數百名出席研討會的參與者分享他的夢想。他希望能突破界限，自由無障礙地探索不同地方。

香港急需構建兼容通達的城市

平機會一直非常關注無障礙議題，並透過執法、研究、政策倡議及宣傳教育等多方面的工作，推動各界提供通達無障礙設施及服務，確保所有人不論殘疾與否，都能享有平等機會獲取貨品和服務，進出處所和使用各種公共設施。這不單是為履行聯合國《殘疾人權利公約》和本港《殘疾歧視條例》下的要求，亦關乎社會上不同社群能否獨立自主地生活。隨着本港人口急速高齡化，可預見無障礙設施的需求將會越來越殷切，如何將香港構建成兼容通達、年齡友善的城市是急需應對的重要議題。

房屋局局長何永賢（前排左九）及平機會主席林美秀（前排右八）聯同研討會嘉賓講者、立法會議員、平機會委員及管理層以及其他嘉賓合照。

去年起展開工作 推廣「通用設計」概念

有見及此，平機會由去年開展了一連串的工作，廣泛推廣「通用設計」的概念。繼去年10月推出《如何支援殘疾人士 — 餐飲服務通用設計實用指南》，為飲食業界提供簡易實用的指引，以服務有不同需要的顧客，今年2月我們又舉辦全港首屆「通用設計嘉許計劃2024/25」，表揚在提供通達建築環境方面表現突出的公私營機構，藉此鼓勵社會各界更廣泛採用適合所有人士的通用設計。平機會更將推廣「通用設計」列為2024-2026年《策略性工作規劃》的優先工作項目。

舉行研討會 探討如何提升無障礙環境和設施

數日前（7月15日），平機會舉行了「全民暢達@香港研討會」，以推動社會各界共同探討如何提升香港的無障礙環境和設施。研討會邀得香港特別行政區政府房屋局局長何永賢為主禮嘉賓，以及多位來自建築及房屋、資訊及創新科技、學術、銀行和醫療等界別的專家講者，連同政府不同部門的代表和立法會議員，一起與近300名出席研討會的人士，分享他們的獨到見解及經驗。

研討會設有專題討論及案例分享

研討會分上下午進行，共設三個不同的環節。每個環節的數名講者先就特定的主題發表演說，並進行討論。第一個環節主要是審視在改善香港建築環境通達水平的機遇與挑戰，並探討締造全民通達、年齡友善的生活環境的策略。第二個環節是關於數碼無障礙與共融，講者聚焦在收窄數碼隔閡的良方，闡述有效的措施和政策，確保數碼科技可以惠及全民。第三個環節則是討論如何利用智慧技術提升通達水平和促進共融，重點展示GIS地理信息系統的概念和應用、室內電子地圖的開發，以及創新科技如何提升銀行及醫療服務的水平。此外，大會亦邀請了本地及內地嘉賓分享案例，介紹香港輔助技術的發展如何便利殘疾人士生活，以及內地在推動無障礙城市發展的工作。

成立工作小組推動「通用設計」概念

研討會廣受好評，不少持份者表示深受啟發，有意與平機會深究有關議題。平機會樂意擔當協調角色，繼續推動香港成為全民暢達的城市。我們將於11月舉行的「通用設計嘉許計劃2024/25」嘉許典禮，展示採用通用設計的良好範例。我們亦將參與大灣區的殘障事業協同發展論壇，推動區內的合作和交流。此外，平機會更計劃成立工作小組，為建設香港成為通達無障礙城市提出建議。除了建築規劃及設計界別，我們會聯繫資訊及創新科技界、交通營運者，以至提供康樂、體育和文化藝術活動的承辦單位，推廣將「通用設計」的概念納入發展及營運策略，廣泛採用。

大會邀請了本地及內地嘉賓分享案例，介紹香港輔助技術的發展如何便利殘疾人士生活，以及內地在推動無障礙城市發展的工作。

繼續教育公眾通達無障的好處

改善香港的通達無障礙建設對本港社會的發展有多方面的好處。除了提升香港的宜居度，加強市民的幸福感，亦有助吸引外來人才及旅客訪港。然而，要建構香港成為宜居宜業宜遊的全民輰達城市，不但需要硬件設施，還需要軟件配合，包括到位的服務，以至對殘疾人士和其他因為身體狀況有特別需要的人士的支持及接納的態度。為此，平機會將繼續推行公眾教育工作，令大眾明白通達無障的社會環境並非為某些社群設立而是能惠及全民，讓所有人安居樂業，共享無障礙生活，充分發展潛能、追求夢想。