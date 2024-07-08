HK Express促視障人士落機 平機會：不應以乘客殘疾為由拒絕登機
撰文：蕭通
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兩名視障人士今年5月乘搭HK Express（香港快運）赴日本東京旅遊，但起飛前被機組人員要求落機，昨日（7日）在失明人協進會協助下公開事件。平機會回覆媒體表示，不評論個別個案，但強調關注殘疾人士福祉，引用《無障礙航空簡易指引》指除非因操作或安全理由，否則航空服務營辦商不應以乘客行動不便或有殘疾為由，拒絕乘客預訂機位，或拒絕持有有效機票或已預訂機位的乘客登機。
平機會指出，市民若認為自己在使用航空服務時受到歧視，可向平機會提出投訴，又指《殘疾歧視條例》保障殘疾人士在享用貨品和服務及使用設施方面，不會基於其殘疾而遭到歧視，當中包括使用航空服務。
此外，平機會於2017年推出《無障礙航空簡易指引》，亦於2015年發出《給香港註冊航空公司的指引：協助行動不便人士使用航空服務》供航空公司參考。
高層發聲日向兩乘客致歉
香港快運航空商務總監王基傑澄清，不同意「趕落機」的指控，當日機組人員是基於安全考慮作出決定，並由當值人員陪同兩名乘客離開機艙。為引致兩位乘客造成的延誤和不便，表示誠摯的歉意。
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