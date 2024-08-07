街坊車神挑戰賽｜羅淑佩組隊踩贏前港隊　志在享受全靠兩「男神」

領展今（7日）宣布即日起至9月1日於旗下六個商場舉辦第四屆「街坊車神挑戰賽2024」，而房屋署署長羅淑佩與「亞洲車神」黃金寶及行政會議成員林正財今率先組隊挑戰，結果成功踩贏前香港單車代表隊成員的隊伍。



羅淑佩、林正財與「車神」黃金寶組隊與前港隊成員較量。（容嘉儀攝）

領展「街坊車神挑戰發 2024」今舉行啟動儀式，領展首席營連總裁（中國內地除外）阜格理、林正財、羅淑佩、三屆亞運單車金牌得主黃金寶，以及前香港單車代表隊隊員郭灝霆、黃蘊瑤一同出席主禮。

領展資產管理有限公司（領展）宣布由今日起至9月1日於旗下六個商場舉辦第四屆「街坊車神挑戰賽2024」。（容嘉儀攝）

羅淑佩、林正財與黃金寶率先組隊參賽，與另外由兩位前單車代表隊成員及領展總裁隊伍互相較量，挑戰用5分鐘達兩公里距離目標。黃金寶「打頭陣」，林正財接力，最後到羅淑佩，揚言「志在享受比賽」的她與隊友最後踩出3公里成績，較前單車港隊隊伍多約三百多米。

羅淑佩致辭指適逢奧運掀起運動風，鼓勵市民培養運動習慣，多鍛鍊身體，「人人都可以係街坊車神。」又指房委會下月舉辦「共築幸福屋邨節」，將會舉辦不同康體活動，如「屋邨文化單車導賞」、「幸福跑團」等。

6區辦比賽 累積最多里數一區 領展送10萬元餐劵予同區有需要人士

比賽由即日起至9月1日期間分兩回合進行，在六個位於香港、九龍及新界的領展商場設有成人健身單車及兒童單車，免費供市民參賽。

首輪比賽由今日至18日在 TKO Spot、T Town 及愛東商場展開；而次輪比賽則由於8月21日至9月1日在樂富廣場、啟田商場及禾輋廣場舉行。今年賽事在各區設男神組、女神組、小車神組、親子組及神隊友組五個競賽組別外，累積最長距離為勝，優勝者可獲摺疊單車一部及獎牌，限24份。亦新設「狂人車神」獎項，以表揚於兩輪比賽、六個場地中最高累積騎行里數的一位參賽者。

所有同區的參賽紀錄會累計為該區的總騎行里數，而最高里數的一區，領展會以當區參賽選手名義，透過社福機構送贈總值10萬元餐券予同區有需要人士。