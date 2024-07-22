羅淑佩請假6天睇足7場IAN個唱？一張相破解美麗誤會｜政壇諸事町

MIRROR成員陳卓賢（Ian）首個個人演唱會上周五（19日）起一連7場舉行，作為忠實Fans「Hellosss」的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩當然有捧頭場。連登討論區有網民熱議，Ian演唱會期間羅淑佩放假6天，推測是去足7場演唱會，有人改了IAN《留一天與你喘息》歌名為「留七天與IAN喘息」。羅淑佩之後在Facebook發布自己身處北海道機場的相片，原來是一個「美麗的誤會」。



Ian陳卓賢首個個人演唱會在亞博館舉行。（羅淑佩Facebook）

Ian陳卓賢首個個人演唱會在亞博館舉行，Ian又彈琴又彈電吉他。（羅淑佩Facebook）

IAN陳卓賢演唱會頭場 羅淑佩親身撐場盛讚

陳卓賢（Ian）首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》7月19日至25日在在亞洲博覽館舉行，羅淑佩有親身撐場，率先在上周五（19日）觀賞IAN頭場演出，盛讚「真心好聽，真心好睇，真心喜歡！」

Ian陳卓賢首個個人演唱會在亞博館舉行，羅淑佩送上一大束鮮花致賀。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩送花為IAN陳卓賢打氣

羅淑佩還送了一大束鮮花，上面寫着「DEAR IAN： GOOD SHOW！ FROM：ROSANNA LAW」，祝Ian表演成功。她並為Ian打氣，希望餘下六場繼續加油，精益求精。

Ian陳卓賢首個個人演唱會在亞博館舉行，Ian又彈琴又彈電吉他。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩7月20日至7月25日放假，由副署長署理職務，引起網民熱議。（連登討論區截圖）

羅淑佩放假6天 網民推測「留七天與IAN喘息」

連登討論區有網民熱議，Ian演唱會期間羅淑佩放假6天，推測是去足7場演唱會，羅淑佩之後在Facebook發布北海道機場的相片，原來是「美麗的誤會」。有人改了IAN《留一天與你喘息》歌名為「留七天與IAN喘息」，有網民反問：「打工仔用自己假其實有咩問題？」、「高官唔使放AL？」

Ian陳卓賢首個個人演唱會在亞博館舉行，Ian又彈琴又彈電吉他。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩之後在Facebook發布一張在北海道新千歲機場與多啦A夢的合照。（羅淑佩Facebook相片）

羅淑佩一張相破解「美麗的誤會」

羅淑佩之後在Facebook發布一張與多啦A夢的合照，貼文有兩個重點：一、提到「昨天（20日）一落機又見到」；二、相中所見，羅淑佩身處北海道新千歲機場。原來，是一個「美麗的誤會」，請假並非為了看足7場IAN首個個人演唱會，而是去日本旅行！